Paura all’Ospedale del Mare: incendio nella notte, evacuati diversi reparti

Fiamme domate dai Vigili del Fuoco, nessun ferito. Il ministro Tajani: “Seguo la situazione con preoccupazione”

Napoli, 21 giugno 2026 – Un grande spavento, denso fumo nero e la macchina dei soccorsi che è scattata immediatamente, evitando il peggio. Nella notte, un incendio ha colpito l’Ospedale del Mare di Napoli, una delle strutture sanitarie più grandi e importanti della Campania, scatenando il panico tra pazienti e personale medico. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si sono sviluppate rapidamente, spingendo la direzione sanitaria e i soccorritori a disporre l’evacuazione precauzionale di alcuni reparti per evitare il rischio di intossicazioni da fumo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato circoscritto e domato prima che potesse raggiungere le aree critiche della struttura. Il bilancio, fortunatamente, non registra feriti o intossicati gravi tra i degenti e il personale in servizio, ma i momenti di tensione sono stati altissimi.

“Seguo con preoccupazione la situazione legata all’incendio all’Ospedale del Mare di Napoli”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, esprimendo vicinanza ai cittadini e ringraziando i soccorritori per il pronto intervento. Al momento la situazione è tornata sotto controllo. Sono già partiti i rilievi tecnici per verificare l’agibilità dei locali sgomberati e per fare piena luce sulle dinamiche che hanno fatto divampare le fiamme.