Festival delle Orchestre Giovanili, Teatro Greco dei Giardini La Mortella ad Ischia

Sarà la Banda Musicale “Città di Procida ad inaugurare la nuova stagione sinfonica promossa dalla Fondazione Walton



Concerto gratuito fino ad esaurimento posti. Una scelta dal forte valore simbolico: giovedì 25 giugno 2026 alle ore 21.00 inaugurare la stagione estiva al Teatro Greco dei Giardini la Mortella di Ischia con una banda significa rendere omaggio a una delle tradizioni musicali più autentiche e radicate del nostro Paese, fatta di partecipazione, memoria collettiva e trasmissione del sapere tra generazioni. Un mondo che Sir William Walton guardava con particolare interesse, riconoscendone il fondamentale ruolo culturale e formativo.

Nel corso degli anni il Festival delle Orchestre Giovanili ha accolto formazioni molto diverse tra loro, comprese alcune importanti realtà bandistiche, iniziando nel luglio del 2008 con l’Orchestra Giovanile di Fiati di Delianuova, formazione che aveva attirato l’attenzione del Maestro Riccardo Muti, il quale aveva pubblicamente sottolineato il valore educativo e l’importanza delle bande musicali nel panorama italiano. La presenza della Banda “Città di Procida” si inserisce dunque in questa tradizione, ma assume oggi anche un significato particolare: quello di rafforzare il dialogo tra la Mortella e le comunità che la circondano, riaffermando la volontà di rendere il Festival sempre più aperto, partecipato e vicino al territorio. L’Associazione Culturale “Amici della Musica”, da cui nasce la Banda “Città di Procida”, fu fondata nel 1982 grazie alla passione di un gruppo di procidani che desideravano mantenere vivo il ricordo della storica banda isolana degli anni Quaranta e Cinquanta. Da allora, attraverso il lavoro quotidiano di volontari, insegnanti e musicisti, la banda è diventata un punto di riferimento per la comunità, offrendo ai giovani un’opportunità concreta di crescita personale e artistica.

Totalmente autofinanziata, la Banda di Procida affianca all’attività concertistica un intenso impegno educativo: dalla scuola di musica ai corsi di propedeutica per i più piccoli, dalla Procida Junior Band ai progetti realizzati con le scuole del territorio. Un’attività costante che ha permesso a generazioni di ragazzi di avvicinarsi alla musica attraverso valori quali disciplina, collaborazione, rispetto reciproco e senso di appartenenza. Negli anni la formazione ha preso parte ai più importanti festival e concorsi nazionali e internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e unanimi apprezzamenti di pubblico e critica. Eppure, al di là dei premi, il risultato più significativo resta quello di aver saputo trasformare la pratica musicale in uno strumento di coesione sociale e di costruzione della comunità. Dal 2002 la direzione artistica e didattica è affidata a Francesco Trio, sotto la cui guida la Banda ha consolidato il proprio percorso di crescita e la qualità delle proprie esecuzioni.

L’appuntamento del 25 giugno alla Mortella sarà dunque molto più di un concerto inaugurale: sarà una festa aperta a tutti, un’occasione per avvicinare sempre di più il Festival al suo territorio e per condividere, insieme ai residenti e ai visitatori, quei valori di partecipazione, inclusione e bellezza che da sempre ispirano la missione della Fondazione William Walton e dei Giardini La Mortella. L’ingresso al concerto è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. È tuttavia richiesta la prenotazione del proprio posto presso i Giardini La Mortella. Un invito rivolto a tutta la comunità isolana e agli ospiti dell’isola per celebrare insieme l’inizio di una nuova estate di musica.

Info e prenotazioni lamortella.org