Dramma nei cantieri: cede il ponteggio al palazzetto dello sport, due operai precipitano nel vuoto

L’incidente a Comiziano, in provincia di Napoli: i lavoratori sono caduti da un’altezza di cinque metri durante i lavori di riqualificazione. Un uomo di 57 anni è in pericolo di vita

Napoli, 25 giugno 2026 – Una nuova scia di sangue torna a macchiare il mondo del lavoro nel Napoletano. Nella mattinata di oggi, due operai sono rimasti gravemente feriti a seguito di una drammatica caduta da un’impalcatura a Comiziano, un comune dell’entroterra in provincia di Napoli.

I lavoratori, rispettivamente di 57 e 66 anni, erano impegnati nelle opere di riqualificazione del locale palazzetto dello sport quando, per cause ancora in corso di accertamento, la struttura di servizio su cui si trovavano ha ceduto o ha perso stabilità, facendoli precipitare nel vuoto da un’altezza di circa cinque metri. L’impatto con il suolo è stato violentissimo. Immediato l’allarme lanciato dai presenti, che ha visto l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118. Ad avere la peggio è stato il lavoratore cinquantasettenne, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche e attualmente giudicato in pericolo di vita. Meno gravi, seppur serie, le condizioni del collega di 66 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia locale per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini. L’area del cantiere è stata parzialmente sequestrata per permettere ai tecnici del nucleo ispettivo del lavoro e della sicurezza di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative antinfortunistiche vigenti. Una vicenda che riapre con forza il dibattito, mai sopito, sulla necessità di controlli stringenti e tutele reali per chi, ogni giorno, si reca sui cantieri.