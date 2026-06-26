Allerta meteo in Campania: in arrivo un’ondata di calore record con picchi di umidità fino all’80%

La Protezione Civile emana l’avviso di criticità da sabato a lunedì. Massima attenzione nelle province di Caserta e Benevento e lungo le coste



Il Centro funzionale multirischi della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore, che resterà in vigore dalle ore 08:00 di sabato 27 giugno fino alle ore 20:00 di lunedì 29 giugno. L’anomalia climatica colpirà i comuni del territorio regionale classificati a rischio elevato e moderato. I picchi più intensi si registreranno nell’entroterra, in particolare nelle province di Benevento e Caserta, dove la colonnina di mercurio potrà superare anche di 5-6°C le medie stagionali del periodo.

Afa e notti tropicali sulla costa

A rendere lo scenario particolarmente gravoso sarà la combinazione tra le alte temperature e l’elevato tasso di umidità, uniti a una generale scarsa ventilazione. Se l’interno della regione soffrirà per le temperature massime, il settore costiero dovrà fare i conti con un’afa intensa, soprattutto durante le ore notturne:

Notte tra sabato e domenica: tasso di umidità stimato oltre il 60-70%.

Notte tra domenica e lunedì: ulteriore peggioramento, con picchi che potranno superare il 70-80%.

Le raccomandazioni per i cittadini

La Protezione Civile ha diffuso un vademecum di comportamenti prudenziali per limitare i rischi legati al forte caldo. Si raccomanda di:

Evitare le uscite e l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

Sospendere l’attività fisica all’aperto e limitare gli spostamenti in auto non necessari.

Idratarsi costantemente bevendo molta acqua e mantenere gli ambienti domestici correttamente arieggiati.

Soggetti a rischio: Una particolare attenzione deve essere rivolta alle fasce più fragili della popolazione, come anziani, bambini, soggetti cardiopatici e persone con patologie croniche. Le raccomandazioni si estendono anche alla tutela degli animali domestici. Le autorità locali e i comuni sono stati invitati ad attivare e mantenere operative tutte le procedure di vigilanza e assistenza dedicate alle fasce della popolazione più esposte ai rischi della canicola.