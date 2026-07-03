Musei del Vomero, la rassegna “Le Voci di sopra” prosegue con musica e stand up comedy nel fine settimana 

Venerdì 3 luglio i concerti di Sissi e Antonia a Castel Sant’Elmo. Sabato 4 stand up comedy al femminile con Monir Ghassem e Rosa di Sciuva con l’attore Marco D’Amore, ospite d’eccezione del loro Podcast Svergognate

Napoli, 2 luglio 2026 – La rassegna estiva “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” prosegue questo venerdì e sabato con due eventi che animeranno la suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo al tramonto (a partire dalle 19.30) e la possibilità di gustare un aperitivo sulla terrazza più panoramica della città e con concerti e spettacoli che iniziano alle ore 21.00. Sabato il palco di Castel Sant’Elmo sarà tutto al femminile con Monir Ghassem e Rosa di Sciuva che presentano il loro podcast in diretta Svergognate con la puntata: Sceneggiate.

Un talk in cui parleranno di O TEATR come motore sociale, propulsore di cambiamento e di aggregazione. Approfondiranno in vena comica il mestiere dell’attore, con pro, contro e difficoltà, ma soprattutto della recitazione come scelta che può cambiare la vita. Ospite della serata: Marco D’Amore.

Il programma completo della rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei del Vomero” è consultabile al link https://linktr.ee/museinazionalivomero. Allo stesso indirizzo è possibile anche acquistare i biglietti on line (15 euro), oppure direttamente presso la biglietteria del museo, in caso di disponibilità residua (massimo 200 posti).

3 – 5 luglio MUBI Fest Napoli

Il 3 luglio i musei del Vomero ospiteranno la serata inaugurale del MUBI Fest Napoli, il festival del cinema d’autore, in Villa Floridiana con un talk dell’attrice Valeria Golino che inizierà alle 20,30.

Un grande schermo all’aperto e un piccolo teatro sotto le stelle, musica dal vivo renderanno Villa Floridiana il cuore del Festival che si concluderà il 5 luglio con un ricco programma che prevede anche proiezioni indoor al cinema Filangieri.

Info e prenotazioni sul sito: https://mubifest.com/it/napoli-

Domenica 5 luglio l’iniziativa “Domenica al Museo” del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito alla Certosa di San Martino e Castel Sant’Elmo (con ingresso alla 8.30) e con Museo Novecento e Villa Floridiana (Museo Duca di Martina) dalle 9.30. Chiusura alle 18.30 con ultimo ingresso alle 17.30.