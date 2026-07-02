Napoli accelera sul PNRR: investito un miliardo di euro, cantieri verso il traguardo

Con il 90% dei progetti già realizzati o in fase di completamento, il capoluogo campano si attesta tra le città più efficienti nell’utilizzo dei fondi europei. Scuola, trasporti e rigenerazione urbana al centro del riscatto partenopeo

Napoli, 1 luglio 2026 – I numeri, a volte, riescono a raccontare una storia di riscatto e concretezza molto più delle parole. Per Napoli, i dati emersi dall’ultimo monitoraggio sull’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) segnano un punto di svolta storico: su un miliardo di euro di finanziamenti intercettati e messi a terra, ben il 90% dei progetti è stato già realizzato o si trova nella fase conclusiva dei cantieri. Una percentuale che smentisce i vecchi stereotipi sui ritardi burocratici del Mezzogiorno e posiziona la città in cima alla classifica delle grandi aree metropolitane per capacità di spesa e velocità di esecuzione. Non si tratta solo di fredde cifre di bilancio, ma di un impatto tangibile che sta ridisegnando il volto del territorio, unendo la comunità intorno a obiettivi comuni e orientati al futuro.

Il cuore pulsante di questo massiccio piano di investimenti ha toccato i settori nevralgici della vita cittadina. In prima fila c’è la scuola, considerata il vero motore del cambiamento sociale: i fondi sono stati tradotti in asili nido moderni, riqualificazione degli istituti esistenti, digitalizzazione delle aule e creazione di nuovi spazi per lo sport e l’inclusione, garantendo ai più giovani strutture sicure e all’avanguardia. Parallelamente, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana hanno assorbito una fetta importante delle risorse. Dal potenziamento delle linee di trasporto pubblico al restyling di piazze e parchi storici nelle periferie e nel centro città, l’obiettivo è stato unico: ricucire il tessuto urbano e migliorare la qualità della vita quotidiana di ogni singolo cittadino.

Questo traguardo dimostra che quando le istituzioni, le competenze tecniche e le forze sociali remano nella stessa direzione, i risultati non tardano ad arrivare. Aver superato la boa del 90% dei progetti realizzati non è un punto d’arrivo, ma una solida base di partenza. Dimostra che la città ha la struttura, la visione e la determinazione necessarie per gestire sfide complesse, trasformando le risorse straordinarie in tutele stabili per i diritti dei cittadini, a partire dai servizi essenziali. Napoli non sta semplicemente spendendo fondi europei; sta costruendo il proprio domani.