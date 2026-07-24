7000 presenze nella prima settimana: il Pessoa Luna Park si prepara al secondo weekend nel Fossato di Castel Sant’Elmo

Dopo l’ondata di interesse e affetto del pubblico e un importante lavoro di assestamento organizzativo, da giovedì 23 a domenica 26 luglio il parco culturale riapre con nuovi incontri, giochi XXL, yoga, il debutto di Staj Noodle Bar e una ricca programmazione culturale

Napoli, 23 luglio 2026 – Circa 7.000 presenze in soli quattro giorni, di cui oltre 2.500 registrate nella sola serata di inaugurazione del 16 luglio. Il debutto del Pessoa Luna Park nel Fossato di Castel Sant’Elmo ha registrato un successo travolgente, dimostrando quanto la città avesse desiderio di riappropriarsi di questo straordinario spazio storico attraverso un’esperienza di gioco, cultura e socialità. Un’affluenza enorme che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte di tutto lo staff. Riconoscendo la complessità di gestire numeri così importanti e desiderando offrire a tutti un’esperienza sempre più piacevole, confortevole e soddisfacente, la squadra di lavoro ha utilizzato questi giorni di pausa per calibrare i flussi, affinare la macchina organizzativa e ottimizzare la gestione degli spazi.

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio la programmazione riparte a pieno ritmo, dalle ore 17:30 alle 00:30. I visitatori ritroveranno gli iconici giochi fuori misura nati dalla creatività del Pessoa e dell’artista Roxy in the Box, le postazioni scacchi guidate dall’Accademia Scacchistica Napoletana e gli appuntamenti fissi con il benessere di “Oltre il Tappetino – Yoga”. Novità importante anche nell’area enogastronomica: per questa seconda settimana farà il suo ingresso ufficiale Staj Noodle Bar, che affiancherà i partner residenti CU.QU. – Cucina di Quartiere e Irpinia Mood con i sapori dello street food orientale.

Per agevolare la partecipazione avete anche a disposizione il Pass Pessoa: una speciale formula abbonamento al costo di 15 euro che garantisce 15 ingressi. Un’opportunità pensata sia per risparmiare (portando il costo del singolo ingresso a solo 1 euro), sia per velocizzare i tempi di accesso ed evitare le code all’ingresso.

I principali appuntamenti del weekend:

Giovedì 23 luglio (ore 21:00): Evento speciale con SCANNER Live di Fanpage.it. Valerio Nicolosi presenta la proiezione del documentario “Respinti” realizzato a Lampedusa, seguito da un momento di dialogo e confronto con la scrittrice Djarah Kan e il comico Gianluca Fru (The Jackal) sui temi delle migrazioni e dei diritti umani.

Venerdì 24 luglio: Spazio alle attività per bambini con “Le forme della memoria” a cura della Fondazione OBU e, in serata, il palco aperto dell’Open Stage dedicato ai talenti musicali emergenti.

Sabato 25 luglio: Laboratorio di scrittura poetica “Io sono l’altro (verso)” con Libera Poesia Contemporanea, tornei di giochi nel parco e Temporary Radio swing con Aldo Selecter.

Domenica 26 luglio (dalle 19:30): Serata a doppio binario tra editoria e cinema: si parte con la presentazione del volume “Pop Platform Seriality” con la curatrice Martina Masullo in dialogo con Emiliano Chirchiano, seguita alle 21:00 dalla proiezione all’aperto del cult movie “The Truman Show”.

La Direzione del Pessoa Luna Park intende rivolgere un sentito e profondo grazie a tutte le migliaia di persone che la scorsa settimana sono venute nel Fossato, hanno condiviso momenti di gioia e partecipato con pazienza ed entusiasmo al battesimo di questa nuova avventura.

“Vedere il Fossato vivo e così partecipato è stata una conferma bellissima. Rinnoviamo l’invito a tutta la cittadinanza e ai visitatori a venire a vivere il Pessoa Luna Park e a cogliere questa occasione per riscoprire e visitare il Castello, un luogo storico dal valore inestimabile per la città di Napoli. Auspichiamo che questo progetto continui a essere un ponte concreto per avvicinare le persone al nostro patrimonio culturale.”

Almerinda Padricelli, Direttrice dei Musei Nazionali del Vomero

INFORMAZIONI PRATICHE

Dove: Fossato di Castel Sant’Elmo, Vomero – Napoli

Quando: Da giovedì 23 a domenica 26 luglio 2026

Orari: Dalle 17:30 alle 00:30 (ultimo accesso alle 23:30)

Prenotazioni e dettagli programma: Linktree in bio sui canali social ufficiali @pessoalunapark

Contatti: direzione@pessoalunapark.it