Napoli, Concerto di Natale alla Basilica di San Francesco di Paola

Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700

Pastorali, arie con flauto e brani vocali sacri del ‘700, di ispirazione natalizia per il tradizionale Concerto di Natale che il 29 dicembre (ore 19,30) alla Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito, chiude gli appuntamenti con la musica di tradizione partenopea della la rassegna Convivio Armonico – XX Edizione a cura dell’Associazione Area Arte.

L’appuntamento nell’ambito del ciclo I Concerti della Sacrestia Papale vede il ritorno de l’Ensemble “Le Musiche da Camera” di Napoli – composto dai solisti Francesco Divito soprano, Rosa Montano mezzosoprano / Renata Cataldi Flauto Traversiere e da Egidio Mastrominico violino barocco di concerto, Giuseppe Grieco violino barocco, Leonardo Massa violoncello barocco, Michele Carreca tiorba, Debora Capitanio clavicembalo – che presenta il concerto In Nativitate Domini – musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700.

Il programma prevede autori appartenenti alla scuola napoletana tra Seicento e Settecento: Antonio Palella, Nicola Porpora, Antonio Servillo, Nicola Fago, Nicola Sabatino, in un percorso tra brani vocali e strumentali legati la maggior parte alla tradizione del Natale. Dalle Pastorali anonime alle arie con flauto traverso obbligato di Palella e Porpora al concerto per flauto e archi di Servillo, ai brani vocali sacri di Fago come il notevole Mottetto Pastorale “Quid hic statis pastores” per soprano, contralto e archi, allo scintillante Te Deum di Sabatino. Nicola Fago pugliese di origine (come molti compositori della Scuola Napoletana), ma partenopeo di formazione presso il Conservatorio Pietà de’ Turchini divenne maestro di musicisti quali Niccolò Jommelli e Leonardo Leo, mentre Nicola Sabatino era di origini abruzzesi.