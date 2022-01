Scuola: De Luca, non riapriamo medie ed elementari ma è scontro con il Governo

Secondo il governatore Non ci sono condizioni minime di sicurezza

“E’ irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Fonti di Palazzo Chigi hanno già fatto sapere che l’ordinanza sarà impugnata dal Governo. Ma nel testo si sostiene che “la situazione rilevata sul territorio regionale corrisponde alla fattispecie di ‘circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica in presenza delle quali la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 agosto 2021 n.111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n.133, nell’effettuare il bilanciamento tra il diritto costituzionale alla salute e quello all’istruzione, consente, alla luce della sola lettura compatibile con il rispetto dell’art. 32 della Costituzione, anche nelle Regioni che non si trovino collocate in ‘zona rossa’, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”. Ed il ministro Patrizio Bianchi ribadisce la linea del governo. Bisogna “tutelare il più possibile la presenza e, con essa, i nostri ragazzi e i bambini che vengono da due anni difficili, che hanno segnato il loro apprendimento”.