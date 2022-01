Scuola: Tar sospende l’ordinanza della Regione Campania

L’ente aveva disposto la Dad per infanzia, elementari e medie

Il Tar ha sospeso l’ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza fino al 29 gennaio in tutte le scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2.

In una diretta su facebook il presidente della Campania aveva annunciato così la sua intenzione di intervenire per chiudere le scuole: “E’ irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”.