Aerospazio, la Campania a Expo Dubai

Napoli, 7 febbraio 2022 – C’è il dimostratore in scala del velivolo ATR, joint venture paritetica tra Leonardo e Airbus, l’aeromobile più venduto nel segmento di mercato con meno di 90 posti. Ma anche il satellite Irene del Consorzio ALI, la piattaforma per il lancio di satelliti SSMS e Hyplane, l’aereo per i voli ipersonici e suborbitali ed il turismo spaziale. Sono alcuni esempi dei dimostratori, in scala, o dei prototipi in mostra, a partire da domenica 6 febbraio presso l’EXPO di DUBAI negli spazi della Regione Campania all’interno del padiglione Italia. All’inaugurazione della mostra denominata “Il Volo: un viaggio tra sfide e innovazione” sono intervenuti il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, Luigi Carrino e l’Assessore alla Ricerca e all’Innovazione della Regione Campania, Valeria Fascione.

Fra gli altri hanno partecipato Giancarlo Schisano , Capo della Divisione Aerostrutture di Leonardo, Marcello Spagnulo, Presidente del Mars Center e Salvatore Borrelli, Dirigente della Divisione Aerospazio del CIRA. Nella mostra allestita dal DAC in collaborazione con la Regione Campania ci sono i prodotti tecnologici innovativi della filiera aerospaziale della Campania. Prodotti che sono esempio tangibile dell’elevata capacità innovativa delle imprese campane e delle straordinarie competenze del settore della ricerca. In mostra ci sono anche anche DIVA, esempio di auto per l’urban mobility che utilizza un innovativo concetto di propulsione verticale, e gli aerei TECNAM P2006T, da turismo, monoplano, bimotore ed il velivolo da trasporto passeggeri a 11 posti P2012 Traveller.

In termini di valore aggiunto, numero di imprese e di addetti – dichiara Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della Campania – la Campania riveste un ruolo importante nella filiera aeronautica nazionale. E ciò è constatabile in particolare dal rilevante peso dell’export. I dati lo dicono chiaro. Le esportazioni della filiera aeronautica campana raggiungono, al III trimestre 2021, un valore di 422 mln euro pari al 60,3% del dato meridionale e all’11,7% del dato nazionale. La partecipazione a Expo Dubai si inscrive nel solco di un intenso programma di attività di internazionalizzazione svolto dal Distretto, anche per attirare investitori interessati alle competenze consolidate nel sistema regionale. I risultati conseguiti in termini di commercio estero – conclude Carrino – danno una misura della capacità dell’area di attirare l’attenzione di grandi imprese multinazionali che operano in contesti globalizzati, supportando localmente produzioni industriali di tutto rispetto.