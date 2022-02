Covid, incidenza stabile in Campania: resta l’obbligo delle mascherine all’aperto

C’è l’ordinanza, anticipati i contenuti del provvedimento di De Luca

Napoli, 9 febbraio 2022 – Resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo il Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania i neo positivi al Covid sono 7.948 su 66.116 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 12,28%, oggi è 12,02%. Ventidue i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali scendono a 79 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-3 rispetto a ieri) e a 1312 quelli in degenza (-26 rispetto a ieri).

In Campania l’uso delle mascherine all’aperto “resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”. Lo stabilisce l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca di cui sono stati anticipati i contenuti.