Procida 2022, bambini e architetti progettano insieme un futuro sostenibile

Parte “Restart from the future. Scuola di architettura per bambini”: nel primo week end laboratori per le rinnovabili e pale eoliche a forma di girandola. Per una nuova cittadinanza, più attiva, ecologica e creativa

Una grande girandola nel tenimento agricolo del complesso di Palazzo d’Avalos, già carcere dell’isola. Costruita dai bambini insieme ai professionisti OFL Architecture, un atelier di architettura interdisciplinare, a margine di un percorso laboratoriale che prevede un focus sulle fonti di energia rinnovabili e la progettazione di pale eoliche a forma di girandola, palloncini fotovoltaici, mulini ad acqua e altri oggetti – semplici e giocosi – da posizionare poi su una grande mappa di Procida per un’isola sostenibile e a misura di bambino.

Parte – con il primo appuntamento da venerdì 20 a domenica 22 maggio – il progetto “Restart from the future”, a cura del Farm Cultural Park, galleria d’arte e residenza per artisti nata a Favara in provincia di Agrigento, e inserito nel programma culturale di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022.

Accompagnati da sei tra i migliori giovani studi di architettura nazionali e internazionali, centinaia di bambini progetteranno sei micro-architetture sociali, in altrettanti appuntamenti programmati nei weekend da maggio ad ottobre. Dopo OFL, saranno a Procida Maurizio Carta (27-29 maggio), Marco Imperadori (17-19 giugno), Laps Architecture (24-26 giugno), Mario Cucinella (9-11 settembre) e Analogique (2-4 ottobre).