A Maddaloni il parco tematico più grande d’Europa

Il progetto da 400 milioni di euro prevede 3500 posti di lavoro

Caserta, 27 maggio 2022 – Nascerà a Maddaloni, in provincia di Caserta, il parco a tema più grande d’Europa: si chiama Ludo & Felix, ed ha come obiettivi di risvegliare il flusso turistico e creare nuove opportunità, con un indotto anche per le attività commerciali della zona. Il nuovo parco sorgerà su un’area di 100 ettari ricadente nel sito dell’ex cava Cementir di Maddaloni; un’area più estesa di quella dove sono stati realizzati Disneyland Paris, con i suoi 58 ettari, e Gardaland, attualmente il parco a tema più grande d’Italia.

Ludo & Felix sarà suddiviso in due diverse aree comunicanti: Ludo, il parco tematico che interesserà 40 ettari e Felix, il polo culturale, che sarà sviluppato su 60 ettari. Un progetto innovativo, presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Capua, reso possibile grazie ad un investimento di 400 milioni di euro, di cui 270 milioni di fondi del PNRR e 130 milioni provenienti da privati, e che contribuirà a creare occupazione in un’area depressa come il Casertano, con 3500 nuove opportunità di lavoro, tra dipendenti diretti (1500) e indiretti dell’indotto (altri 2000).