“Procida racconta”, la letteratura si ispira alle storie dell’isola

Dall’8 al 12 giugno torna l’appuntamento con il festival diretto da Chiara Gamberale per Nutrimenti e inserito nel programma di Procida 2022: Michele Bravi, Concita De Gregorio, Donatella Di Pietrantonio, Gavin Francis, Fabio Genovesi e Paolo Nori sceglieranno un personaggio da raccontare. Lectio magistralis di Emanuele Trevi su Elsa Morante

La letteratura che viaggia tra la gente, la comunità dell’isola che ispira parole e narrazione, i volti procidani che si fanno pagine di un libro, non solo metaforico, attraverso cui svelare l’identità della Capitale Italiana della Cultura 2022. Dall’8 al 12 giugno torna “Procida Racconta. Sei autori in cerca di personaggio”, il festival letterario nato da un’idea di Chiara Gamberale e Nutrimenti e giunto alla sesta edizione.

Il format prevede che sei ospiti attraversino l’isola nei suoi angoli più nascosti penetrandone l’intimità per eleggere a personaggio uno degli abitanti, approfondirne la storia, registrane gli aneddoti, scoprire il suo legame con l’isola e – infine – trasformare l’incontro in un racconto, da leggere in pubblico durante l’attesa serata finale, sabato 11 giugno, al molo di sopraflutto del Marina di Procida (ore 19.30).

Ospiti dell’edizione speciale, inserita nel programma di Procida 2022, nomi di primo piano della cultura contemporanea: Michele Bravi, Concita De Gregorio, Donatella Di Pietrantonio, Gavin Francis, Fabio Genovesi e Paolo Nori.

Prevista la partecipazione di Emanuele Trevi, premio Strega nel 2021, cui giovedì 9 giugno (ore 18.30, piazza Marina Grande) sarà affidata una lectio magistralis sull’isola di Elsa, in omaggio alla Morante, con letture di Elettra Mallaby. Ad aprire “Procida Racconta”, mercoledì 8 giugno, l’incontro “Scrivere perché, scrivere per chi” con Michele Bravi, Concita De Gregorio, Fabio Genovesi (piazza Marina Grande, ore 18.30); venerdì 10 giugno, invece, Donatella Di Pietrantonio.