Pizza Village Napoli 2022, tutti gli artisti del palco

Il 17 giugno si parte con le 10 serate del grande show



Napoli, 9 giugno 2022 – Sempre più ambito e sempre più prestigioso il palco del Pizza Village Napoli. Tutto pronto per ospitare i protagonisti e le eccellenze della musica, cultura e società di cui potrà godere l’Italia tutta in diretta radio televisiva ed il popolo della città dei mille colori. Dal 17 giugno si parte con le 10 serate del grande show ideato da Oramata Grandi Eventi ed RTL 102.5 con la collaborazione di Gianni Simioli per Controluce Produzioni. Il grande spettacolo sarà condotto da Angelo Baiguini di RTL 102.5 e dallo stesso Gianni Simioli che introdurranno i prestigiosi “Live” degli artisti più amati e acclamati del momento e saranno impegnati in un viaggio fatto di momenti di spettacolo e cultura rigorosamente made in Campania.

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Venerdì 17 giugno

La Rappresentante di Lista, Peppe Socks, Valerio Iovine, Andrea Tartaglia, Pepp-oh, I Desideri, Ernesto Dolvi, Dj Uncino, Milena Setola, Madonna d’ ‘e Rose

Sabato 18 giugno

Noemi, La Maschera, Moderup, Gianni Pelella – Posteggia 2.0, Vincenzo De Lucia, Cristian Chiummariello (Peppino De Filippo film di Sergio Rubini) & il Maestro Peppe Mastrocinque, Samurai Jay

Domenica 19 giugno

Lazza, Geolier, Napoleone, Simona Boo & Diego Imparato, Antonello Rondi (Festa di Compleanno per i suoi 80 anni), Paola Pezone, Gio’ Testa

Lunedì 20 giugno

TRE OSPITI A SORPRESA, Antonio Onorato, Tony Tammaro, Emilia Zamuner Jazz Trio, Plug, Yoseba, Fabio Vitolo

Martedì 21 giugno

Psicologi, SLF: Yung Snapp- Lele Blade- Vale Lambo- Niko Beatz- Mv Killa, Mr. Hyde, Rico Femiano, Luca Rustici Tango Project, Rosario Miraggio, Dipinto, Federico Di Napoli

Mercoledì 22 giugno

Sangiovanni, Lda, Valentina Stella, Marco Zurzolo & Romantic Band, Ivan Granatino, Voga, Daniele Bianco, Joka

Giovedì 23 giugno

Alvaro Soler, Dargen D’Amico, Franco Ricciardi, Gli Squallidor – Tributo Squallor, Gabriele Esposito, Marco Calone, La Nina, Aka 7even

Venerdì 24 giugno

Follya, Sissi, Alex, Peppino Di Capri con Rosa Chiodo, Monica Sarnelli, Nicola Siciliano, Roberta Tondelli, Enzo Dong, Roberto Lama

Sabato 25 giugno

Cristiano Malgioglio, Dario Sansone dei Foja, Antonella Morea, Mavi Gagliardi, Anna Capasso, Diego Armando Maradona Junior, Francesco Da Vinci, Jay Lillo

Domenica 26 giugno – TRIBUTO A LOREDANA SIMIOLI

Luchè, Eugenio Bennato, Andrea Sannino, Tommaso Primo, Hal Quartier