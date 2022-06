Domani i referendum sulla Giustizia e il voto in 89 Comuni della Campania

Si vota dalle ore 7 alle 23. ll turno di ballottaggio è previsto il 26 giugno nelle 12 città dove la popolazione supera la soglia dei 15mila abitanti

Sono quasi mille i Comuni in tutta Italia chiamati al voto per il rinnovo di sindaci e consiglieri comunali domenica 12 giugno. Le elezioni amministrative interessano quasi 9 milioni di elettori in diciotto Regioni italiane. Per quanto riguarda la Campania rinnovano sindaci e Consigli comunali 89 Comuni (su 550, pari al 16,2%), tra questi non c’è nessuna città capoluogo. In totale 664mila gli elettori chiamati alle urne. Nello specifico i Comuni chiamati al voto sono 14 in provincia di Avellino, 11 nel Beneventano, 17 in provincia di Caserta, 34 in quella di Salerno e 13 nell’area metropolitana di Napoli.

Il turno di ballottaggio, qualora nessun candidato sindaco raggiunga la soglia del 50% più uno delle preferenze, è previsto il 26 giugno nelle 12 città dove la popolazione supera la soglia dei 15mila abitanti (13,5%): Capua e Mondragone (Caserta), Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant’Antimo, Somma Vesuviana (Napoli), Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore (Salerno). Negli altri 77 comuni risiedono meno di 15mila persone (86,5%).

Domani dalle 7 alle 23 gli italiani sono chiamati a votare anche i cinque quesiti del referendum sulla giustizia, proposti dalla Lega e dai Radicali. I quesiti riguardano la legge Severino, le misure cautelari, la separazione delle carriere e la valutazione sui magistrati, le elezioni per il Consiglio supremo di magistratura. Si tratta di referendum popolare abrogativo, ovvero che hanno la funzione di eliminare alcune leggi. Si può votare per tutti e cinque ma anche per un solo quesito, che per essere valido deve raggiungere il quorum, ovvero il numero di elettori necessario (il 50% + 1 degli aventi diritto). Se si vota Sì, si è a favore dell’abrogazione della norma; se si vota No, si vota contro l’abrogazione della norma. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno. Per votare è necessario arrivare al seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale. Durante le operazioni di voto non sarà obbligatorio indossare la mascherina ma il suo utilizzo, come da circolare del Ministero dell’Interno, è “fortemente raccomandato”.