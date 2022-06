Al via il Pizza Village Napoli, ecco le 40 pizzerie

30mila metri quadri pronta ad accogliere un milione di visitatori

Napoli, 12 giugno 2022 – Pizzerie e pizzaioli, il binomio rappresenta l’asse portante della manifestazione Pizza Village in programma dal 17 al 26 giugno sul lungomare Caracciolo di Napoli. Grazie a loro prende corpo la pizzeria più grande al mondo con i suoi 30mila metri quadri pronta ad accogliere un milione di visitatori. Proprio per l’alto numero dei partecipanti, anche quest’anno, gli organizzatori del PV, Oramata Grandi Eventi, da sempre attenti all’ambiente, confermano la scelta molto netta fatta già per le edizioni precedenti: utilizzare solo ed esclusivamente materiale compostabile e biodegradabile.

Le 40 pizzerie presenti al Pizza Village Napoli

1. Pizzeria Il Guappo Amoriello senza glutine 21. Lucignolo Bella Pizza

2. Assaje 22. Golocius

3. I Decumani 23. ‘O Sarracin Pizzeria

4. Fortuna Madre 24. Le Figlie di Iorio – Teresa Iorio

5. Bella ‘mbriana 25. Zia Esterina Sorbillo

6. Vesux 26. Casa Madre

7. Donna Carmela – Fratelli De Lucia 27. Errico Porzio

8. Owap-one 28. Dal Delicato

9. Antica Pizzeria Da Gennaro 29. Vesi

10. Vesuvio 30. Pizza & Sfizi

11. PalaPizza 31. Fermento

12. Pizzeria Salvo 32. MaryRose

13. Vico Sarchiapone 33. L’Antica Pizzeria da Michele

14. Pellone 34. Donna Sofia ai Tribunali

15. Da Mario 35. Ciro Manfredi

16. Vincenzo Capuano 36. Napoli 1820

17. Pizzeria Ale Esposito 37. La Ruota Pizza e Fritti

18. Gino Sorbillo 38. Ferdinando Simeoli

19. A Quartrian 39. Diametro 3.0

20. Verace Assaje Raffaele Di Stasio 40. Olio e Pomodoro