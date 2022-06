Referendum, l’ex sindaco di Napoli de Magistris: “Va preservato da abusi politici”

Secondo l’ex primo cittadino “è grave che si sia cercato di approfittare di un momento di crisi della democrazia per ‘saldare i conti’ con una parte della magistratura”

“Il referendum è stato un flop che scredita lo stesso istituto referendario che va preservato da ‘abusi politici’. Temi anche seri come quelli posti nei quesiti referendari non possono che essere affidati ad una discussione pubblica, politica e parlamentare”. A dirlo in una nota l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“La Lega – prosegue de Magistris – ha tentato di cavalcare lo stato di crisi della giustizia per sferrare un attacco all’autonomia e all’indipendenza della magistratura. Il Paese oggi è attraversato da una crisi sociale ed economica profonda, per colpa soprattutto di chi ci governa, la gente è impaurita e affaticata da pandemia e guerra, ed è per questo che appare ancora più grave che – conclude l’ex primo cittadino – si sia cercato di approfittare di un momento di crisi della democrazia per ‘saldare i conti’ con una parte della magistratura, anche per nascondere le colpe di una evidente incapacità politica”.