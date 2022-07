Sondaggio Governance Poll 2022, De Luca e Manfredi al quinto posto

Il sondaggio Governance Poll 2022 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore tenta di fotografare l’apprezzamento degli italiani per i sindaci e i presidenti di Regione

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, con il 65% dei consensi è il sindaco più amato d’Italia. Questo quanto emerge dal sondaggio Governance Poll 2022 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, sul consenso ai primi cittadini e ai governatori: si tratta di un sondaggio effettuato tra marzo e giugno 2022 e realizzato dall’istituto Noto su un campione di 600 cittadini per ogni Comune e mille cittadini in ogni Regione (in 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta, ndr). Brugnaro supera così Antonio Decaro, sindaco di Bari, che ha ottenuto il 62% dei consensi scendendo dal primo al terzo posto, terza posizione per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 64% dei consensi.

Ottima posizione anche per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con il 59,5% dei consensi è poco dietro al sindaco di Milano Giuseppe Sala (60%) e a pari merito con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Mentre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è al 36esimo posto, quindi a metà classifica. Poco sopra il fondo della classifica il sindaco di Biella Claudio Corradino e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo, entrambi al 45%. Ultimo in classifica il sindaco di Avellino Gianluca Festa, al 44% insieme al sindaco di Lecce Carlo Maria Salvemini e al sindaco di Siena Luigi De Mossi.

Per quanto riguarda i presidenti di Regione guida ancora la graduatoria il presidente del Veneto Luca Zaia, con il 70% dei consensi. A ruota il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che grazie al 68% dei consensi supera Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna (al 65%). Al quarto posto Giovanni Toti con il 61% dei consensi mentre al quinto posto c’è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (58%), a pari merito con quello della Calabria Roberto Occhiuto. La settima posizione è condivisa tra il presidente della Lombardia Attilio Fontana e quello della Sicilia Nino Musumeci. Ultimo in classifica il presidente della Regione Molise Donato Toma, al 35% dei consensi.