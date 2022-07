Al via Agorà – Sab Sebastiano al Vesuvio: cinema, musica e teatro

Dall’8 luglio al 4 settembre 2022 nell’ambito della Rassegna del Verde 2022

Film, concerti, spettacoli ed eventi: a San Sebastiano al Vesuvio si festeggia l’estate. Il Parco urbano di via Panoramica ospita, dall’8 luglio al 4 settembre 2022 nell’ambito della Rassegna del Verde 2022, “Agorà – San Sebastiano al Vesuvio” la manifestazione di cinema, musica e teatro a cura di Red Carpet e Comune di San Sebastiano in collaborazione con la Regione Campania.

Nell’ampia area verde, oltre 500 comodi posti a sedere, ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione (e non solo) alla comicità degli artisti più applauditi sino alla musica più coinvolgente. L’inaugurazione è fissata per venerdì 8 luglio alle 21,15 con la proiezione del film di S. Penn “Una vita in fuga”.

Interverrà alla serata, Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio che ha dichiarato: “La rassegna del verde 2022 punta al rilancio della socialità attraverso la cultura. La manifestazione, giunta alla 42esima edizione, entra nel vivo della programmazione estiva. Infatti, dopo aver visto a maggio le scuole del territorio protagoniste di iniziative legate alla cultura ambientalista, ed appena terminata la programmazione degli operatori del Terzo Settore rivolte all’integrazione, ed alla socialità giovanile nell’ex Municipio trasformato in “Social Break Point”, l’Agorà San Sebastiano vedrà in palinsesto cinema, musica e teatro per i prossimi due mesi nel rinato Parco Urbano. Il grande polmone verde di oltre 15mila metri quadrati posto ai piedi del Vesuvio, ospiterà prime visioni, approfondimenti culturali, spettacoli teatrali ed esibizioni musicali, in uno scenario unico che affaccia sul golfo di Napoli e guarda dall’alto il Vesuvio, in un microclima invidiabile in cui la frescura è garantita contro la calura estiva. Alla vocazione di parco giornaliero per le famiglie, quest’estate si ritorna ad ospitare eventi e cinema estivo come in passato”.