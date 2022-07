Sindaco Manfredi, a breve al via restauro Galleria Umberto

Riunione in prefettura per fare il punto della situazione

Partirà “a breve” il restauro della pavimentazione della Galleria Umberto e si stanno completando le ricognizioni per il restauro della copertura. A riferire i tempi del progetto che riguarda la Galleria Umberto è il sindaco, Gaetano Manfredi, che oggi ha partecipato in Prefettura a una riunione per fare il punto sul programma complessivo per il sito.

“Stiamo lavorando per portare avanti il nostro progetto insieme al Prefetto e a tutte le istituzioni che sono in campo – ha spiegato Manfredi -. Il Comune sta facendo la sua parte, abbiamo preso degli impegni che stiamo realizzando e sono in corso le ultime valutazione sulla modalità di gestione. Per noi la Galleria è un tema importante e fa parte di un distretto che comprende piazza Plebiscito e via Toledo”. Il sindaco ha riferito inoltre che “in tempi rapidi” sarà anche chiuso il protocollo per mettere in campo “le migliori iniziative”.