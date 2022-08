Reggia di Caserta aperta a ferragosto

Museo aperto lunedì 15 e martedì, giorno di chiusura settimanale

La Reggia di Caserta apre straordinariamente anche il 16 agosto, che cade di martedì, giorno della settimana in cui solitamente il museo patrimonio dell’Unesco osserva la chiusura. Una decisione, quella presa dal direttore generale Tiziana Maffei, che ha l’obiettivo di incentivare la permanenza dei visitatori sul territorio casertano nei giorni di Ferragosto, e favorire l’intero indotto culturale e turistico del territorio.

Oltre agli Appartamenti Reali, al Parco Reale e al Giardino Inglese, saranno visitabili anche le mostre “Frammenti di Paradiso – Giardini nel Tempo”, ospitata negli Appartamenti della Regina con oltre centocinquanta opere tra dipinti, disegni, sculture, arazzi, erbari, libri e oggetti d’arte e interpretazioni contemporanee in dialogo tra loro per raccontare la storia del giardino nel corso dei secoli, e “Il Piccolo Principe, Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta”, ovvero la statua in marmo esposta nella Cappella Palatina (fu ritrovata nei depositi del Museo) che ritrae un neonato a grandezza naturale identificato con il Real Infante Carlo Tito di Borbone.