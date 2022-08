Pompei: “Pop Orchestra Fantasy”, un viaggio nella musica pop dagli anni ’60 ad oggi

Appuntamento con l’Orchestra Artemus. Dai Beatles agli Abba, da Michael Jackson ai Queen, da Adele ai Coldplay medley ed esecuzioni integrali, trascineranno il pubblico in un vortice di emozioni

Pompei – Un coinvolgente viaggio nella musica pop internazionale, dagli anni ’60 ai giorni nostri, attraverso i brani più famosi dei grandi artisti che hanno dominato la scena musicale negli ultimi sessant’anni, eseguiti in una inedita e originale versione pop-sinfonica dall’Orchestra “Artemus”. Sono questi gli ingredienti di “Pop Orchestra Fantasy”, la speciale serata musicale in programma sabato 6 agosto 2022 (ore 21) a Pompei. Sul palco allestito in piazza Schettini riecheggeranno alcuni dei pezzi di band e cantanti che hanno fatto la storia della musica.

Si andrà dai Beatles agli Abba, passando da Michael Jackson ai Queen, per arrivare ai Coldplay e Adele: i brani, tra medley ed esecuzioni integrali, trascineranno il pubblico in un vortice di crescenti emozioni musicali. A dirigere l’Orchestra “Artemus” sarà il Maestro Alfonso Todisco, docente del Conservatorio di Benevento e tra i giovani direttori d’orchestra più promettenti del panorama nazionale.

Il concerto rientra nel cartellone di eventi estivi “E… state a Pompei” organizzato e promosso dall’amministrazione comunale della Città di Pompei guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito ma per assistere è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata solo ed esclusivamente al link https://comune-pompei.reservio.com/ attraverso le modalità indicate dal Comune di Pompei sulla Pagina Facebook istituzionale.