Circumvesuviana, treno soppresso per avaria. Disagi per turisti e pendolari

Avaria a un treno nei pressi della stazione di Gianturco: disagi per i pendolari della Circumvesuviana

Napoli, 11 settembre 2022 – Altra mattinata di problemi per gli utenti delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno: come annuncia la stessa Eav “il treno delle ore 9:23 da Napoli per Poggiomarino, causa avaria, è soppresso da Gianturco a Poggiomarino, mentre quello delle ore 10:52 da Poggiomarino per Napoli” è soppresso sull’intera tratta.

A causa di questa avaria, fa sapere ancora la società di trasporto, “la circolazione ferroviaria subirà ritardi sulle linee Sorrento, Sarno e Poggiomarino”. Il treno delle ore 10:04 è soppresso da Napoli a Barra; quello delle ore 10:04 da Poggiomarino per Napoli è soppresso da Torre Annunziata a Napoli; il convoglio delle ore 10:11 da Napoli per Poggiomarino è soppresso da Napoli a Torre Annunziata; quello delle ore 9:36 da Sorrento per Napoli è soppresso da San Giovanni a Teduccio a Napoli; il treno delle ore 10:18 da Napoli per Sorrento è soppresso da Napoli a San Giovanni a Teduccio. Infine le corse delle ore 09:54 da Napoli per Sorrento e delle ore 12:00 da Sorrento per Napoli sono state cancellate.