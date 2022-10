5G Academy postgraduate, si chiude la terza edizione

La cerimonia 19 ottobre alle 9.30 presso la sala Auditorium del Parco Archeologico di Pompei

Si chiude la terza edizione della 5G Academy Postgraduate. Ventisei giovani talenti hanno concluso il percorso di alta formazione nell’ambito della trasformazione digitale e delle nuove tecnologie promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, delle aziende partner Nokia e TIM, e quest’anno in collaborazione con Fastweb e Kineton.

Il 19 ottobre 2022, presso la sala Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, si terrà la cerimonia di chiusura con la presentazione di quattro progetti di grande impatto sociale ed economico sviluppati dagli studenti dell’Academy. Diverse le prestigiose realtà del mondo ICT, e non solo, con le quali l’Academy ha stipulato accordi di collaborazione e che, insieme ai partner industriali, hanno guidato gli studenti nella fase progettuale, sposandone le idee e collaborando attivamente alla realizzazione di ogni singolo progetto. Tra queste, l’Interporto Campano, PagoPA, il Parco Archeologico di Pompei, il Centro ricerche RAI e Rai per la Sostenibilità – ESG. Il loro interesse a collaborare è la dimostrazione della necessità di tradurre in concrete azioni le enormi potenzialità delle nuove tecnologie digitali ed il volano per l’innovazione è rappresentato dal coinvolgimento degli attori del territorio.

A inaugurare la cerimonia, alle 9.30, saranno i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei e del Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. Interverranno, inoltre, Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli; Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Nokia Italia; Giovanni Fiengo, Amministratore Delegato di Kineton; Claudio Ricci, Amministratore Delegato dell’Interporto Campano; Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development; Marco Pennarola, Head of Marketing Enterprise di Fastweb.

Spazio a momenti di riflessione e confronto. La “tavola rotonda”, moderata da Nicola Saldutti, Caporedattore Economia del Corriere della Sera, vedrà rappresentanti delle istituzioni locali e di alcune delle aziende coinvolte nell’Academy, arricchire la discussione con il loro contributo. Con l’occasione, Antonia Maria Tulino, Responsabile Scientifico e Coordinatore Didattico dell’Academy, presenterà le principali novità della prossima edizione 2023.