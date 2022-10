All’Edenlandia “Sconcerto d’amore”

Spettacolo di circo e musica in scena sabato 29 ottobre – ore 20

Sabato 29 ottobre, alle 20, al Parco Storico dell’Edenlandia per la rassegna La Capsula del tempo che rientra nell’ambito di Affabulazione, andrà in scena “Sconcerto d’amore. Le acrobazie musicali di una coppia in disaccordo” della compagnia Nando e Maila con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Lo spettacolo è a ingresso libero e vede in scena Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, che sono anche autori.

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

Lo spettacolo racconta una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può̀ riconoscersi. Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Inaspettatamente, ai due attori se ne aggiunge un altro, uno spettatore inconsapevole, l’oggetto del desiderio per Maila.

Un concerto-commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù̀ dai tessuti aerei, fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà̀ il pubblico in un crescendo di emozioni. Ogni dissonanza si risolverà̀ in piacevole armonia, con un poetico lieto fine sul trapezio.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti de La Capsula del tempo

fino al 31 Ottobre (tutti i weekend dalle ore 19:00)

Misteri e leggende: L’ora d’aria

compagnia Le Streghe del Palco

con Giulia Menna, Mauro Palumbo e Pietro Tammaro

L’ora d’aria è una performance e un esperimento sociale.

Gli attori della compagnia si alterneranno in uno psico-gioco per indagare sulle paure più recondite dell’animo umano, ispirate agli ospedali psichiatrici.

10 Dicembre ore 19:00 e ore 20:00

Spettacolo della Compagnia Grande Cantagiro Barattoli

Il Grande Cantagiro Barattoli lavora abitualmente in Italia e in Europa. Vincitore del Festival Musica nelle Aie 2014, ha scelto le strade e le piazze d’Europa come cornice per i propri spettacoli, nati e pensati principalmente per gli spazi aperti, sempre in viaggio, a tramandare l’antica tradizione del musicista ambulante con le sue marionette danzanti, alla ricerca di nuovi angoli di strada dove portare meraviglia.

Un teatrino musicale viaggiante che non smette di stupire dai bambini agli adulti con canti e melodie che raccontano di sbornie, d’amore, di emigrazione, musiche arrangiate e personalizzate, sostenute da ritmi incalzanti e ballerecci. Canti di Francia e di Spagna, canti d’Irlanda e del sud Italia, a volte, cori di marinai.

25 e 26 Novembre ore 19:00 e ore 20:00

Ethnè – danze dal mondo

Rassegna di danza a cura de Le Streghe del Palco

Presenza ormai ben nota e accolta nella vita del parco, la compagnia C.R.A.S.C. proporrà interventi di danza da varie nazioni del mondo. Come fa già da due edizioni, ETHNE racconta le peculiarità di ogni ballo e delle culture che incontrandosi l’hanno generato, a dimostrazione che mescolare elementi diversi, unendo allo stesso tempo arte e divertimento, sia la chiave della bellezza.

Il programma si arricchirà nei prossimi mesi di spettacoli a cura delle compagnie ArtGarage, Baracca dei Buffoni e Mestieri del Palco.