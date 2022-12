Napoli: David Bowie, mostra aperta durante le festività di Natale e Capodanno

Gli orari della mostra al PAN per le festività natalizie. In occasione delle feste di Natale e Capodanno, per garantire l’iniziativa “L’arte sotto l’albero – regala la cultura” il PAN resterà sempre aperto anche il 1° gennaio

Napoli, 16 dicembre 2022 – Il Comune di Napoli e il PAN, sede dell’esposizione dedicata al Duca Bianco: David Bowie: the Passenger. By Andrew Kent, hanno assicurato l’apertura al pubblico tutti i giorni delle festività per garantire la promozione dell’iniziativa “L’arte sotto l’albero – regala la cultura”. Con l’acquisto, esclusivamente online, donando ad amici e parenti il tagliando d’ingresso si può ottenere uno sconto del 30% sugli acquisti al bookshop della mostra.

L’iniziativa messa in atto per la mostra, organizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli, il PAN e la partnership del Vettore Ufficiale Trenitalia, consente ai visitatori di poter “regalare la cultura” durante il periodo natalizio. Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2023 i possessori dello speciale tagliando, acquistabile sul sito ufficiale www.mostradavidbowie.it attraverso la piattaforma ticketone.it, potranno godere di uno sconto speciale (pari al 30%) al bookshop della mostra che resterà aperta tutti i giorni delle festività osservando solo una riduzione di orario.

In numerosi acquisti dei tagliandi e le richieste dei turisti in città, hanno così garantito l’apertura secondo il seguente calendario:

24/25/31 dicembre – chiusura ore 17.00

26 dicembre – chiusura ore 20.30

1° gennaio 2023 – chiusura ora 17.00