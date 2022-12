Napoli Est, sport inclusivi e gratuiti

Al via football integrato, tiro con l’arco, yoga e altri corsi. Opportunità per giovani e famiglie con il progetto SCINN

Nuovi corsi sportivi gratuiti prenderanno il via nelle prossime settimane nei quartieri della zona orientale di Napoli grazie a SCINN – Sport Comunità Integrazione Nuove Narrazioni, progetto dell’associazione NEA Napoli Europa Africa sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD. Football integrato, tiro con l’arco, lezioni di yoga, danze urbane e sitting volley: spazio a bambini, famiglie e a persone con disabilità in diverse location di Napoli Est rigenerate per l’occasione. I nuovi appuntamenti sportivi sono stati presentati nel corso dell’evento SCINN dalle Stelle ospitato nel Centro polifunzionale ‘Ciro Colonna’ del quartiere Ponticelli al quale ha partecipato l’Assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, insieme ai rappresentanti della rete di SCINN, ai docenti, studenti e alle associazioni di Napoli Est.

Il corso di football integrato sarà aperto a persone dai 10 ai 79 anni e coinvolgerà anche disabili in un’ottica di inclusione e superamento degli stereotipi. A occuparsene, con due appuntamenti settimanali, sarà un operatore dell’associazione NEA Napoli Europa Africa, capofila del progetto SCINN. La Nuova Polisportiva Ponticelli, partner del progetto insieme ad altre associazioni e scuole della zona Est e al Comune di Napoli, organizza i corsi di tiro con l’arco, coinvolgendo bambini dai 6 ai 10 anni, e quelli di yoga aperti ai giovanissimi dai 3 agli 8 anni. L’associazione si occupa anche dei corsi di hip hop e danze urbane aperti a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Agli adulti fino ai 65 anni è riservato un secondo corso di pilates che sarà ospitato nell’area verde in via Gino Alfani a Ponticelli riqualificata proprio dalla realtà sportiva che cura anche il corso di sitting volley, variante della pallavolo che include persone con disabilità e normodotati: le lezioni, con due appuntamenti settimanali, sono aperte a tutti i maggiorenni.

Le attività – alcune sono già state avviate in autunno – non prevedono costi di iscrizione né di frequenza e il progetto SCINN provvede ad attivare l’assicurazione sportiva e a garantire la visita medica a tutti i partecipanti. Non le uniche opportunità gratuite di SCINN. Altre riguardano gli istituti comprensivi del territorio che possono ospitare i laboratori di sana e corretta alimentazione, educazione allo sport e al benessere psico-fisico nei quali intervengono educatori e testimonial sportivi. Alle scuole superiori, invece, sono dedicati i percorsi di formazione curati dalla UISP Napoli, altro partner di progetto, così da raggiungere i giovani che intendono specializzarsi come operatori di arrampicata, una opportunità sempre più valide anche nel mondo lavorativo.

All’evento nel Centro Ciro Colonna hanno partecipato l’Assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, l’assessore della VI Municipalità, Mariarca Viscovo, e le delegazioni di studenti e docenti degli istituti comprensivi Russo-Solimena, Marino-Santa Rosa, Toti-Borsi-Giurleo, Sarria-Monti e Porchiano-Bordiga. Presenti anche i volontari delle associazioni EST educazione sogno territorio e le donne di Cuci-Napoli-Est, realtà di donne nata su iniziativa di Ascender. Ad accompagnare i momenti di sport e dialogare con i giovanissimi sono intervenuti diversi atleti e testimonial sportivi della Nuova Polisportiva Ponticelli e della Partenope Rugby.

“Prosegue senza sosta l’impegno di associazioni e scuole del territorio coinvolte nel progetto SCINN: un’ampia scelta di sport, tutti gratuiti, destinati a giovani e anche agli adulti di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, ora anche in una nuova location: è la palestra del Centro polifunzionale Ciro Colonna ristrutturata grazie al progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD”, afferma Annarita Cardarelli della NEA, coordinatrice di SCINN.