Test anti Covid a Capodichino per arrivi da Cina

Governatore De Luca firma ordinanza anche per i voli non diretti

Napoli, 28 dicembre 2022 – Test anticovid obbligatori nell’aeroporto di Capodichino per i passeggeri in arrivo dalla Cina, anche attraverso altri scali nazionali o internazionali: lo dispone l’ordinanza appena firmata dal governatore campano Vincenzo De Luca.

In caso di positività bisognerà osservare “l’isolamento fiduciario prescritto dalla normativa vigente e di sottoporsi a tampone molecolare per ulteriori approfondimenti ed eventuale genotipizzazione”. De Luca raccomanda ai cittadini di indossare mascherine “negli aeroporti, in tutti i luoghi al chiuso”. IL presidente della Regione Campania consiglia di indossare le mascherine “in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento interpersonale”.