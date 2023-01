Sviluppo del Sud, incontro tra il sindaco di Napoli Manfredi e quello di Bari Decaro

Protocollo d’intesa su una serie di temi considerati strategici per lo sviluppo delle due città e dell’intero Sud Italia

Mobilità sostenibile, sistemi museali, ricerca scientifica e filiera turistica legata all’economia del mare: questi i principali temi sui quali verte il protocollo d’intesa che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e quello di Bari Antonio Decaro hanno discusso ieri nell’incontro svoltosi a Palazzo San Giacomo. Il punto di partenza dell’accordo da sottoscrivere è legato da una parte agli obiettivi del programma dell’Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, dall’altra al lavoro che sta andando avanti dei rispettivi piani di investimento denominati Patto per Napoli e Patto per Bari, con i quali si punta a incrementare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il territorio, anche attraverso la creazione di attrattori culturali e ambientali nei due contesti territoriali.

Con il protocollo da sottoscrivere si lavorerà in particolare su mobilità sostenibile di persone e merci; sistemi museali e attrattori archeologici; ricerca scientifica e filiere dell’istruzione; economie del mare e attrattività urbana; smart city e infrastrutture digitali; ecosistemi urbani e infrastrutture verdi.

“Quando si parla di Mezzogiorno noi sindaci siamo abituati a lavorare con i fatti e con quello che abbiamo – spiega Decaro –. Di qui l’idea di questo protocollo per avviare una collaborazione serrata tra le due città metropolitane più importanti del Sud Italia peninsulare che ci permetta di condividere da subito progetti, idee, competenze e risorse sui grandi attrattori culturali, paesaggistici ed economici delle rispettive città. Questo per far fronte anche a quello che non abbiamo ancora: ossia un collegamento diretto e veloce tra Bari e Napoli che attende di vedere la luce da troppo tempo. Nei prossimi mesi – aggiunge il primo cittadino di Bari –, insieme al sindaco Manfredi vogliamo dimostrare come due città possano lavorare insieme per creare valore per l’intero Mezzogiorno e rafforzare così la nostra richiesta sull’urgenza di questo collegamento ferroviario”.

“Napoli e Bari possono realizzare un asse strategico per favorire sviluppo economico, valorizzare il ruolo delle città meridionali in Italia ed in Europa, accorciare le distanze e costruire una rete di valori comuni ai due mari nell’ottica dell’integrazione e della Pace, snodo fondamentale tra Europa e Mediterraneo”, è il commento del sindaco di Napoli Manfredi.