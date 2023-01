TuttoHotel, inaugurata a Napoli la terza edizione

Il Salone dell’ospitalità alberghiera riservato ad aziende e professionisti del settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero

Napoli, 16 gennaio 2023 – Quaranta eccellenze dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera sono state premiate questa mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli nel corso della cerimonia inaugurale della terza edizione di TuttoHotel, il Salone dell’ospitalità alberghiera organizzato da Squisito Eventi, Ticketlab e D&D Group, riservato ad aziende e professionisti del settore ricettivo alberghiero ed extralberghiero a cui hanno partecipato l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa, Armato, il presidente di Federalberghi Napoli, Salvatore Naldi, il presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli con la consigliera delegata Maria Caputo, il professore di marketing della LUISS di Roma, Alessandro Fiorentino e l’organizzatore Raffaele Biglietto.

“Le fiere di settore sono importanti per creare attenzione sul turismo e soprattutto per creare i contatti fra operatori e fornitori ma per migliorare l’accoglienza in città sono fondamentali i contatti soprattutto con le Istituzioni, con le quali stiamo dialogando da tempo per cercare di migliorare i servizi per i turisti, in un periodo di importante affluenza con l’obiettivo di ripetere, o migliorare, i numeri legati all’occupazione camere, dello scorso anno” ha dichiarato il presidente di Federalberghi Napoli Salvatore Naldi nel corso dell’inaugurazione.

Fra i premiati con i “TuttoHotel Awards” lo stesso Naldi che ha ritirato il Premio alla Carriera. Altri riconoscimenti sono stati assegnati all’Hotel Principe di Lampedusa di Palermo, Torre Camigliati di Camigliatello Silano (Cosenza), Borgo Egnazia di Savelletri (Brindisi), Sextantio Le Grotte della Civita di Matera, Val Cocchiara Retreate di Montenero (Isernia) scelti come eccellenze della ricettività delle regioni Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. Premi anche per alcuni dei principali hotel della Campania fra cui il Renessaince Mediterraneo, il Gold Tower Lifestyle Hotel, il Britannique Hotel e il San Francesco al Monte di Napoli, il Grand Hotel Quisisana e l’Hotel La Minervetta di Capri, l’Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, il Boutique Hotel Don Alfonso 1890 di Massalubrense, il San Montano di Lacco Ameno, l’Acquapetra Resort di Benevento, Foro Carolino di Napoli.

TuttoHotel continua fino a mercoledì 18 gennaio. Nel corso della giornata di domani, martedì 17 gennaio, è in programma il convegno su “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa” a cura di Confesercenti con la partecipazione del presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. Nel pomeriggio è prevista l’Assemblea Regionale delle imprese turistico ricettive all’aria aperta della Campania, a cura di FAITA – Federcamping.