Astensionismo, il ministro Santanchè a Napoli: “Tema che riguarda tutta la politica”

Il ministro ha commentato il flop dell’affluenza alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia

“Il tema dell’astensione deve riguardare tutta la politica, non è di destra o di sinistra. Il fatto di chiamare gli elettori a votare ogni due, tre mesi non aiuta. Noi volevamo fare l’election day, cioè le elezioni politiche con le regionali. La sinistra ha detto di no e paghiamo anche questo scotto. Comunque il tema c’è e ce ne dobbiamo occupare”. A dirlo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, parlando del flop affluenza (che non ha superato il 40%) alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia, a margine della visita al salone nautico internazionale di Napoli.

Santanchè parlando del risultato ottenuto in Lombardia dal centrodestra ha poi aggiunto: “Non siamo abituati a chiedere poltrone. Siamo il primo partito, il partito trainante della coalizione. Si vince e si perde tutti insieme. Ha vinto una squadra e daremo ai lombardi il miglior governo possibile”.

Quanto all’alluvione che ha colpito a novembre l’isola di Ischia, Santanchè ha affermato: “Il Governo ha fatto capire tutta la nostra disponibilità. Io sono stata a Ischia e ci tornerò. Non dobbiamo dimenticare quella tragedia ma non dobbiamo nemmeno aggiungerne un’altra: la perdita di turismo. Quell’isola vive di turismo, il ministero ed Enit hanno fatto una grande campagna per raccontare che Ischia sta bene, perché non ci possiamo permettere disdette”.