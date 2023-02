Fondazione Angelo Vassallo, lotta per la legalità e tutela dell’ambiente

Il Presidente Dario Vassallo: “Aderire alla Fondazione significa condividere il sogno di Angelo”

La Fondazione è nata con lo scopo di far conoscere Angelo Vassallo. Le sue capacità di amministratore e la sua integrità morale hanno reso il Sindaco Pescatore un emblema di Legalità nel nostro Paese. Dopo 12 anni di lavoro, molte difficoltà e tanta dedizione, la Fondazione Vassallo ha lo scopo di celebrare il Buono del Nostro Paese e promulgarlo nel Mondo. “Noi supportiamo la Giustizia, la Bellezza ed i Giovani. Promuoviamo la tutela ambientale nelle classi delle scuole di tutta Italia e implementiamo la Pulizia dei Fondali Marini. Supportiamo la cultura con spettacoli teatrali (come quello de “Il Sindaco Pescatore”), presentazione di libri, Docufilm e conferenze. Perseveriamo nel conoscere la verità sull’omicidio di Angelo Vassallo e lottiamo per la Giustizia in Italia”. A dirlo è Dario Vassallo fratello di Angelo Vassallo e Presidente della Fondazione.

“Essere Amico della Fondazione Vassallo significa supportare un progetto dinamico, nuovo e unico in Europa. La scelta di aprire la campagna di adesione nasce dalle migliaia di richieste che arrivano da tutta Italia attraverso i nostri canali social. Sempre più giovani contattano la Fondazione per capire come poter contribuire a questa grande onda di rinnovamento sociale e culturale – prosegue Dario Vassallo – Con la propria adesione saranno supportate le attività di divulgazione e promozione culturale, ma soprattutto teniamo alta l’attenzione sull’omicidio di Angelo Vassallo, nella ricerca della verità, fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia”.

Attraverso la Fondazione continuano a propagarsi le idee rivoluzionarie del Sindaco Pescatore. “Perché Legalità e Ambiente sono i cardini di una nuova visione. Aderire al Programma significa condividere un sogno dove la Legalità e la tutela del Territorio sono la chiave del nostro futuro. Si instaurerà un rapporto privilegiato e consapevole con la Fondazione Vassallo, divenendo parte di una comunità partecipe nella lotta contro l’illegalità e rispettosa del suo Territorio”. In qualità di Amico si avrà la possibilità di accedere ad eventi, partecipare ad incontri esclusivi ed essere aggiornati sulle attività della Fondazione Vassallo. Il Programma “Amici della Fondazione Vassallo” è aperto a privati, imprese, studi professionali, enti, cittadini e istituzioni e consente di aderire scegliendo tra una sottoscrizione “personale” o “corporate”.

Per diventare “Amico della Fondazione Vassallo” è possibile consultare il sito internet https://www.fondazionevassallo.it/.