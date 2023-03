Borsa Mediterranea del Turismo. Confesercenti: “la Campania centrale per il turismo italiano”

Il presidente Vincenzo Schiavo all’apertura della con lo stand di Confesercenti: “Alta la qualità dei nostri imprenditori, la crescita nel settore è tangibile, la Campania centrale per il turismo italiano. Siamo riferimento per tutti i tour operator nazionali”

Napoli, 16 marzo 2023 – Si è aperta questa mattina l’edizione del 2013 della Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli con l’intervento del Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Confesercenti Campania era presente con il suo stand (presso il padiglione 4), con tutte le categorie del mondo del turismo, con i propri verticali e i presidenti di ogni categoria, oltre al presidente regionale (e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno) Vincenzo Schiavo.

“L’edizione 2023 della Bmt si preannuncia eccezionale – ha riferito Schiavo -, ho riscontrato grande qualità imprenditoriale, che è la vera risorsa del nostro territorio. Il mondo del turismo campano esprime un livello di operatori eccellente. C’è grande entusiasmo e voglia di poter costruire grandi opportunità. La crescita è tangibile, sia in “Incoming” che in “Outgoing”, lo testimonia la presenza di tutti i grandi Tour Operator italiani, delle più importanti compagnie aere. I player fondamentali del mondo del turismo erano alla Bmt, com’è giusto che sia, dal momento che si conferma tra le migliori ferie internazionali del settore”.

Il presidente Schiavo ha avuto l’opportunità di confrontarsi con le prestigiose cariche istituzionali presenti. “Con l’assessore al turismo della regione Campania, Felice Casucci, e innanzitutto con Ministro Daniela Santanchè, abbiamo discusso del ruolo crescente della nostra regione che rappresenta, per tutti gli operatori del settore, una gigantesca opportunità di sviluppo. Il Governo – ha spiegato il presidente Schiavo – ha piena coscienza dell’eccellenza del nostro territorio, capace di esprime grossi numeri in termini di flussi turistici e, conseguentemente, di fatturati. La Campania è meta ambita per un turismo di qualità. Il Ministro Santanchè in questi ultimi mesi è venuta spesso in Campania ed ha dunque contezza delle opportunità che offre la nostra regione e della qualità degli imprenditori che vi operano. La Campania – conclude Vincenzo Schiavo – può e deve diventare la piattaforma naturale del Mezzogiorno, indispensabile per rendere l’Italia più forte in Europe e nel mondo”.