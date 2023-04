Pasquetta green all’ippodromo apre il prato più lungo della città

Il 10 aprile cancelli aperti dalle 10.30 con attività di svago ed intrattenimento e corse al trotto a partire dalle 14.30

Napoli, 8 aprile 2023 – Torna la tradizionale pasquetta “green” nel parco dell’ippodromo di Agnano che per l’occasione apre alle famiglie il prato più lungo e curato della città con ben oltre un chilometro di verde calpestabile per correre, giocare e consumare il classico picnic sull’erba. Il 10 aprile cancelli aperti dalle 10.30 con attività di svago ed intrattenimento e corse al trotto a partire dalle 14.30 per una giornata di divertimento e sport all’aria aperta. L’accesso al parco è consentito con bici, pattini, pallone, giochi, colazioni al sacco e barbecue, portando l’occorrente da casa e da utilizzare nelle apposite aree. Dalle 11 al via lo show dal palco del pratone con radio Marte dal vivo e le canzoni di Myky, Ryma, Pornoclown, Diorhà, Julie, Milena Setola e Andrea Radice oltre ad esibizioni dance, dj ed animatori della radio. Passeggiate su pony per bimbi e punti di ristoro nel parco tribune con pizzeria e snack bar. Inoltre l’associazione Donatori Sangue Campania è presente per una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue ed esami di laboratorio gratuiti e sconti sulla diagnostica per i donatori.

Ingressi 5 euro adulti, 3 euro bambini da 3 a 12 anni con in omaggio l’ingresso al prossimo gran premio Lotteria del 1 maggio. Prevendita online su Etes www.etes.it.