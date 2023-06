“Arte digitale, oltre il reale”, a Napoli la prima mostra d’arte digitale NFT con galleria permanente online

Una selezione di opere d’arte digitali realizzate in formato NFT e non solo

Venerdì 9 giugno 2023, la mostra d’arte NFT dal titolo “Arte digitale, oltre il reale” verrà inaugurata, dalle ore 16:00 alle 20:30, presso la sede di weHUB digital space in Via Toledo 205, Napoli. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, è a ingresso libero, ma con ticket obbligatorio.

Negli ultimi anni la tecnologia degli NFT (not fungible token) ha rivoluzionato il mondo dell’arte. Gli NFT sono token digitali unici che consentono di autenticare l’originalità e la proprietà di qualsiasi tipo di contenuto digitale, come immagini, video, audio, GIF e persino un tweet. Questa tecnologia ha permesso, soprattutto agli artisti digitali, di monetizzare in modi e forme mai visti prima. Napoli si prepara ora ad accogliere la prima mostra d’arte digitale NFT con galleria permanente online. Quest’evento rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della tecnologia. La mostra presenterà una selezione di opere d’arte digitali realizzate in formato NFT e non solo. Le opere saranno realizzate da artisti diversi artisti della scena contemporanea, che hanno scelto di esplorare le infinite possibilità offerte dalla tecnologia digitale abbinata all’arte.

Una grande opportunità per conoscere e apprezzare le nuove forme di arte digitale e per scoprire come la tecnologia NFT stia cambiando il mondo dell’arte. Sarà possibile assistere ad una serie di micro-eventi collaterali, come incontri con gli artisti e talk con esperti di tecnologia NFT e Blockchain, che arricchiranno ancor più l’esperienza dell’evento. La mostra “Arte digitale, oltre il reale” è organizzata da Gianluca Radice e Laura De Vincenzo, consulenti aziendali e co-founder di weHUB digital space con lo scopo di promuovere il lancio di una galleria d’arte digitale permanente #weNFT.

L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la registrazione prendendo il ticket al link: https://www.metooo.it/e/nft-gallery-napoli

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica