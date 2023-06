Al via il festival jazz ‘IttateveAmare’ al lido ‘Varca d’Oro’

Si parte il 28 giugno 2023 con ‘I Ditelo Voi’, si prosegue il 6 luglio col Max Ionata Trio feat

Un festival Jazz, ma non solo in riviera Flegrea domizia, dal 28 giugno al 21 settembre. E’ il Festival ‘IttateveAmare’ al via da mercoledì 28 giugno al lido ‘Varca d’Oro’, ideato da Salvatore Trinchillo in collaborazione con il Napoli Jazz Club, Michele Chianese, l’Accademia Cimarosa e il Michelemmà Rewind.

Si parte il 28 giugno con ‘I Ditelo Voi’, si prosegue il 6 luglio col Max Ionata Trio feat. Lorenzo Tucci e Luca Manutza. Il giorno dopo appuntamento col Massimo Bagnato show, si continua il 13 luglio con Roberto Gatto 4et, quindi la settimana dopo (il 20 luglio) Elisabetta Serio 4et feat. Jerry Popolo. Chiude il mese di luglio (il 28) Walter Ricci canta Nat King Cole.

Ad agosto ci saranno 3 eventi: il 2 agosto Kikoski, Cannon, Coppola Trio; il 14 agosto la ‘Festa del Mare 2023’ con la sagra del pesce azzurro e musica popolare mentre il 24 agosto Igor Caiazzo 4et feat Nico Gori. L’11 settembre Blicher-Hemmer-Gadd con il leggendario Steve Gadd alla batteria mentre il 21 settembre Freedom Hazz feat Fabrizio Bosso. Tutti gli eventi hanno un ticket di ingresso di 20 euro (30 euro solo l’evento con Gadd), che è comprensivo anche di un calice di prosecco.

“Come cittadini della riviera flegrea domizia siamo orgogliosi di poter organizzare un evento con jazz, musica popolare e cabaret – dice Salvatore Trinchillo, titolare del lido ‘Varca d’Oro’ – e ci piace raccontare le serate d’estate con gusto, raccogliendo un po’ tutte le richieste del popolo. Regaleremo divertimento e buon cibo, accompagnato dai nostri prodotti tipici, a prezzi ragionevoli per tutti. Facciamo il tifo per tutti coloro che lavorano sulla riviera, noi siamo già pronti all’inaugurazione con ‘I Ditelo Voi’, sarà una grande festa”.

