Amalfi in Jazz, con Kid Creole & The Coconuts and Frankie & Canthina Band

Un concerto unico, inedito, ideato in esclusiva per Amalfi. Venerdì 7 luglio ore 22 Piazza Duomo, Amalfi con Ingresso Gratuito

Amalfi, 3 luglio 2023 – Un concerto inedito, unico, dal sound internazionale, immaginato in esclusiva per Amalfi. Direttamente dagli USA, Kid Creole & The Coconuts con Frankie & Canthina Band saranno le special guest che apriranno “Amalfi in Jazz”, il prossimo venerdì 7 luglio 2023 alle ore 22, ad accesso libero in Piazza Duomo. Un opening straordinario con una leggenda del jazz mondiale per la rassegna dal respiro internazionale, inserita nel più ampio e variegato programma di eventi estivi “Amalfi Summer Fest”, promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, curato dalla consigliera Enza Cobalto con delega alla Cultura e Beni culturali, Eventi e Tradizioni.

La notte di Amalfi è pronta ad infiammarsi, con il suono potente e suggestivo che travolgerà lo spettatore. “Siamo onorati di poter ospitare un live ideato in esclusiva per noi, in risposta alla bellezza della Costa d’Amalfi: un unicum riconosciuto in tutto il mondo – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – “Amalfi in Jazz” sarà un viaggio intorno al mondo all’insegna dell’interplay e dell’improvvisazione, con contaminazioni latin, caribbean, funk, soul, blues e spinte swing. Una proposta culturale variegata e trasversale alle varie fasce d’età. Amalfi in Jazz conquisterà chi ha scelto il nostro territorio come destinazione turistica, oltre che i nostri cittadini. Contribuirà a rendere l’esperienza ad Amalfi indimenticabile”.

A fare da scenografie le architetture illuminate della Cattedrale di Sant’Andrea, il salotto elegante di Amalfi che si trasforma in un anfiteatro ‘en plein air’ con la sua scala monumentale. “Piazza Duomo si trasforma in un salotto naturale, con musica d’atmosfera. Le luci si spengono, si illuminano solo le architetture del Duomo e la poesia si spalanca allo sguardo dello spettatore. Attraverseremo tutte le sfumature del jazz – afferma la curatrice del programma estivo, la consigliera Enza Cobalto – Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero, per cui sarà un’occasione ulteriore per poter assistere dal vivo ai concerti di grandi star e musicisti. L’arte non può avere barriere, deve arrivare a tutti. Saranno quattro appuntamenti di grande musica live per rendere ancora più piacevoli le serate amalfitane, per regalare gioia ed atmosfere suggestive”.

Kid Creole & the Coconuts sono un gruppo musicale statunitense, diretto da August Darnell. La loro musica, molto ritmata, incorpora svariati stili, dalla salsa ai ritmi caraibici con influenze jazz. Le Coconuts sono un trio femminile di coriste che accompagna Kid Creole, con il caratteristico look tipicamente vintage, che si ispirato agli anni quaranta e cinquanta. Thomas August Darnell Browder (alias August Darnell, alias Kid Creole) è nato a Montréal, in Canada, il 12 agosto 1950, cresciuto nel Bronx, il famoso quartiere di New York: oggi è produttore, vive e lavora tra Londra e La Svezia. Darnell, il cui nome d’arte trae ispirazione dal film di Elvis Presley (King Creole), ha formato le Coconuts, raggiungendo successi commerciali, come l’album Tropical Gangsters del 1982, che conteneva tre grandi successi: Stool Pigeon, Annie, I’m Not Your Daddy e I’m a Wonderful Thing, Baby. Sono molteplici gli album pubblicati in tutto il mondo.

Ad accompagnare nel live Kid Creole & The Coconuts, saranno Frankie & Canthina Band, che ritornano ad Amalfi dopo il successo dello scorso anno, quando fecero ballare tutta Piazza Duomo. A comporre la formazione Frankie Lo Vecchio, lead singer; Fabio Sinigaglia, Chitarrista/Compositore; Massimo Idà, arrangiatore; Marco Iannarilli, tra i fondatori della band; Marcello Surace, Drums; Giancarlo Ciminelli, tromba; Franco Marinacci, Sassofonista

Trent’anni a suonare dal vivo nei club e nelle piazze di tutta Italia e all’estero lasciando ogni sera su quei palchi fiumi di Earth Wind & Fire e Kool & The Gang. Cresciuti tra le frequenze basse di Barry White e quelle alte di Michael Jackson, tra i fiati degli EW&F e il jazz di Quincy Jones, la voce calda di Luther Vandross e l’eleganza degli Chic, il funky di KC & The Sunshine Band, i popolari Donna Summer, Gloria Gaynor, Whispers, Delegation. Oggi F&CB è ancora iperattiva nel mondo live pregiandosi di collaborazioni con artisti del calibro di Kid Creole & The Coconuts, Delegation, The Trammps, Kool & The Gang, The Real Thing, The Ritchie Family, ecc. Ha al suo attivo 4 cd tra cui uno composto da inediti e sta lavorando al quinto che dovrebbe uscire il prossimo inverno.

I prossimi appuntamenti di Amalfi in Jazz: Ronnie Jones (14 luglio), Joy Salinas (21 luglio) e Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet (28 luglio).

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

