A San Leucio “Le Pro Loco in Belvedere”, eventi culturali e degustazioni

Convegno “Le Pro Loco della provincia di Caserta: uno sguardo al futuro”

Caserta, 6 luglio 2023 – Tra le iniziative promosse dal Comune di Caserta per valorizzare il patrimonio storico, culturale e gastronomico della provincia, spicca la manifestazione “Le Pro Loco in Belvedere”, che si svolgerà dal 7 al 9 luglio presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio. L’evento si inserisce nell’ambito dell’Unpli Day, la giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia. L’apertura della manifestazione sarà dedicata al Convegno “Le Pro Loco della provincia di Caserta: uno sguardo al futuro”, con la partecipazione del Sindaco di Caserta, Carlo Marino, e delle altre Istituzioni locali. Per tutta la durata dell’evento, i visitatori potranno ammirare stand espositivi ed enogastronomici, potranno partecipare a visite guidate presso il Real Sito di San Leucio e al Museo animazione teatrale per bambini, assistere ad esibizioni musicali e visitare la mostra itinerante “Luigi Vanvitelli – 250esimo anniversario della morte”.

Tra gli stand presenti, ci sarà anche “Cantine Vitematta”, un’azienda agricola che nasce in un antico cortile nel centro di Casal di Principe. Qui vengono prodotti vini di qualità con le uve provenienti da alcuni terreni confiscati alle mafie e gestiti dalla cooperativa, nei comuni di Casal di Principe e Santa Maria la Fossa (CE). Il vino viene affinato principalmente in botti di rovere e in grotte secolari scavate nel tufo, tipiche dell’Agro Aversano, che offrono le condizioni ideali per la sua conservazione. La cooperativa sociale Eureka Onlus si distingue come azienda agricola sociale, in quanto da anni si occupa dell’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, attraverso i principi dell’agricoltura sociale. Proporranno una degustazione di vino Asprino IGT Terre del Volturno, dal colore giallo paglierino intenso, trasparente, dal profumo persistente con netti sentori minerali, ed agrumati; gusto tipicamente acido, molto persistente con grande concentrazione di sali minerali. Corposo robusto e strutturato. Inoltre saranno esposti altri vini.

Infine, da non perdere, sabato 8 luglio alle ore 20, il tradizionale Corteo Storico della Real Colonia di San Leucio durante il quale sfileranno 250 figuranti in abiti realizzati in Seta di San Leucio.

