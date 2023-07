Sannio Consorzio Tutela Vini organizza “Sannio Experience Tour”

Press Tour per far conoscere il territorio ai professionisti dell’informazione e della comunicazione

Martedì 11 luglio al via ‘Sannio Experience Tour’ in programma fino a venerdì 14 luglio 2023. Un Press Tour organizzato dal Sannio Consorzio Tutela Vini, con l’obiettivo di far conoscere il Sannio e le sue bellezze ai professionisti dell’informazione e della comunicazione; un viaggio esperienziale attraverso un paesaggio e un territorio ricco di risorse culturali. Sono previste degustazioni professionali, visite guidate al patrimonio storico e architettonico, seminari sulla filiera vitivinicola sannita, assaggi di prodotti tipici e serate conviviali.

Il ricco programma di appuntamenti prevede l’arrivo dei giornalisti martedì 11 luglio e alle ore 17.00 appuntamento alla Rocca Dei Rettori; seguirà il percorso magico delle Streghe e alle ore 19.30 brindisi di benvenuto presso il Teatro Romano. Mercoledì 12 luglio la mattina è dedicata a Pietraroja con una visita guidata e alle ore 10.00 un cooking class “Carrati”, tipica pasta di Pietraroja realizzata con ferretto. Seguirà una visita del prosciuttificio con degustazione e alle ore 12.00 visita del Museo Paleontologico. Al termine ci saranno una visita con degustazione presso un’azienda agricola e pranzo in area pic-nic a Cusano Mutri. Nel pomeriggio, alle ore 16.00, giro fluviale a cavallo alle Forre di Lavello di Cusano Mutri e alle ore 17.30 partenza per Sant’Agata de Goti dove è prevista la visita dell’antico borgo medievale. Giovedì 13 luglio alle ore 8.30 partenza per Guardia Sanframondi dove è prevista la partecipazione al rating dell’annata 2022 della Falanghina del Sannio DOC e dell’annata 2019 dell’Aglianico del Taburno DOCG; alle ore 13.30 Pizza&Falanghina del Sannio nelle Terme di Telese e al termine a scelta degli ospiti ci si sposterà a Benevento alla scoperta del culto di Iside, a Montesarchio per una visita al Castello, alla Torre di Montesarchio e ad uno dei vasi più belli del mondo, Assteas, vanto del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino e a seguire partenza per Bonea e visita ai vigneti di montagna.

Tra i giornalisti ospiti del ‘Sannio Experience Tour’ Andrea Zanfi (Bubbles Italia), Mayumi Totsuka (giornalista e scrittrice), Margherita Rizzuto (esperta in Turismo enogastronomico), Floriana Schiano (giornalista di food & travel), Alessio Dalla Barba (Borghi d’Europa / Italia del Gusto), Nicola Dante Basile (giornalista de Il Sole24Ore e scrittore), Carmen Guerriero (direttore Travel&Wine magazine), Mario Miranda (Winescritic), Roberta Ferone (Winescritic), Antonella Amodio (Doctor Wine), Riccardo Margheri (Acquabuona), Alessandro Castellani (ANSA), Cinzia Montagna (Club Papillon di Paolo Massobrio), Giuseppe Lo Russo (Wine Destination Italia), Davide Di Vito (Italia a tavola), Michela Di Lascio (fotografa, Italiaslowtour e Turistipercaso), Ferdinando De Simone (archeologo e scrittore).

