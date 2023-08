Rdc, corteo a Napoli e manifestazione davanti la sede di Fdi

Manifestanti davanti sede Fdi, poi all’ingresso dell’Inps, del Comune e della Prefettura

Napoli, 2 agosto 2023 – Anche cori contro la premier Giorgia Meloni nel corteo che a Napoli vede sfilare precari storici e disoccupati organizzati. “Reddito non c’è più, Meloni a testa in giù”, recita uno di essi. Il corteo dei manifestanti è giunto in piazza Garibaldi e si sta muovendo verso la sede di Fratelli d’Italia, che si trova all’inizio di Corso Umberto.

Tanti gli striscioni esposti tra cui uno molto grande che recita ‘Lavoro o non lavoro, vogliamo campare. Lottiamo uniti per il reddito universale. Giù le mani dal reddito’. I manifestanti si sono fermati davanti la sede di Fratelli d’Italia, al Corso Umberto, e successivamente hanno fatto una pausa all’ingresso dell’Inps, in via De Gasperi. Successivamente il corteo ha raggiunto la sede del Comune al grido di ‘Assassini’ e si è concluso davanti alla sede della Prefettura.

