Sciame sismico di forte intensità nei Campi Flegrei

Paura tra la cittadinanza, tanti sono scesi in strada. Scosse continue anche di magnitudo 3.3 e tutte ravvicinate

Napoli, 18 agosto 2023 – Un intenso, continuo e persistente sciame sismico sta interessando la zona dei Campi Flegrei da questa notte ed è tuttora in atto. Gli eventi più intensi si sono registrati nella mattinata creando panico tra la popolazione. Tanta gente è scesa per strada in attesa che la situazione torni alla normalità. Le scosse, tutte ravvicinate, sono state avvertite a Pozzuoli, Quarto, Bacoli, ma anche a Napoli nei quartieri di Vomero, Pianura, Fuorigrotta, Cavalleggeri e Bagnoli.

Sulla pagina Facebook del comune di Pozzuoli si legge l’avviso del sindaco Luigi Manzoni con le precisazioni sulle magnitudo degli eventi sismici registrati:

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione i seguenti aggiornamenti relativi allo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle ore 01.57 (ora locale).

Alle ore 06.00 il comunicato di aggiornamento pervenuto riporta in via preliminare 35 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.3 .

A tale aggiornamento hanno fatto seguito ulteriori due comunicazioni di evento

Il primo evento, localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli, si è prodotto alle ore 06:09, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 3.1 ±0.3 .

Il secondo anch’esso localizzato in zona Solfatara -Pisciarelli si è prodotto alle ore 06:18, ora locale, alla profondità di 2.4km con magnitudo 3.3 ±0.3 .

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

Protezione Civile : 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli ha subito preso contatti con l’Osservatorio Vesuviano e segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati fino a conclusione del fenomeno.

Capisco che siete spaventati e preoccupati, ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione.

Vi chiedo di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione.

Per qualunque richiesta potete contattare i numeri indicati in questo post.

Vi aggiorneremo appena saremo in possesso di nuove notizie.”

