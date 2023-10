Rapina a Portici, caccia all’uomo che ha portato via 65mila euro

Città blindata alla ricerca dei rapinatori di un ufficio postale

Napoli, 18 ottobre 2023 – Rapina ai danni di un ufficio postale, questa mattina, in via Diaz a Portici (Napoli). A quanto si è appreso, all’orario di apertura due persone sono introdotte all’interno dell’ufficio quando ancora non vi erano clienti, portando via circa 65mila euro in contanti per poi fuggire via a piedi.

All’esterno probabilmente era presente un complice in auto ad attenderli, ma la dinamica è in fase di ricostruzione. Sul posto agenti della Polizia di Stato del Commissariato Portici – Ercolano. E’ stata poi trovata un’auto abbandonata con pistola all’interno. Città blindata per la caccia all’uomo, traffico in tilt e apprensione tra i residenti subito dopo l’episodio.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

