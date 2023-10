Restaurato l’antico obelisco nella Villa Comunale di Napoli

Il Comune di Napoli e l’Associazione Friends of Naples presentano il restauro

Napoli 18 ottobre 2023 – Torna all’antico splendore l’Obelisco della Meridiana della Villa Comunale di Napoli. Il restauro realizzato grazie all’intesa tra il Comune di Napoli e i mecenati dell’Associazione Friends of Naples è stato rivelato alla città alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme a Rosalia D’Apice, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Alberto Sifola, Presidente Friends of Naples, Riccardo Villari, Presidente Tennis Club Napoli e Edgardo Filippone, Presidente Unione Astrofili Napoletani.

Il restauro conservativo dello Gnomone della Meridiana, realizzato sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, è stato possibile grazie ad una virtuosa collaborazione tra operatori pubblici e privati accomunati dall’intento di prendersi cura e di valorizzare l’immenso patrimonio storico e artistico di Napoli.

Un grande lavoro corale che ha visto il coinvolgimento di importanti realtà del territorio come 100×100 Naples, Ala spa, Argento Ristrutturazioni, Gianfranco D’Amato, Leonardo Immobiliare, Iterga Group, Ranieri Impiantistica ed è stato realizzato grazie ai partner Città della Scienza e Tennis Club Napoli. Si ringraziano Michele Gargiulo e Agata Finocchiaro di DAFNE Restauri e la ditta Del Core Restyling per sostenere con generosità i progetti dell’Associazione Friends of Naples.

L’Unione Astrofili Napoletani con grande entusiasmo ha accompagnato l’intero progetto fornendo preziosi dettagli sul funzionamento della meridiana. Insieme a Friends of Naples è nata così l’idea di realizzare e allestire un pannello descrittivo rivolto a tutti i visitatori della Villa Comunale, che, oltre a offrire alcuni cenni storici, spiega, su basi scientifiche attraverso tabelle esplicative, il funzionamento della meridiana, antico strumento di misurazione del tempo basato sul rilevamento della posizione del Sole e sull’osservazione dell’ombra prodotta dall’obelisco.

La Villa Comunale recupera così l’Obelisco della Meridiana di Stefano Gasse, l’architetto napoletano a cui ad inizio Ottocento fu affidato l’ampliamento del parco alla Riviera di Chiaia. I lavori di restauro, partiti pochi mesi dopo la firma della convenzione – siglata a novembre 2022 dal Comune di Napoli, dall’architetto Valeria Palazzo, Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile, alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza per l’affidamento temporaneo dell’opera ai mecenati dell’Associazione Friends of Naples Onlus, presieduta dall’architetto Alberto Sifola, – hanno consentito di ripristinare l’integrità dell’obelisco ricollocando al suo posto la sfera bronzea originariamente posizionata alla sua sommità.

