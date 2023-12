Capodanno a Napoli: un trionfo di eventi per festeggiare il 2024

Napoli, la città che non dorme mai, si prepara a salutare il 2023 e ad accogliere il 2024 con una serie di eventi spettacolari che durano tre giorni

La città si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo una varietà di attività per tutti i gusti. Il 31 dicembre, la città di Napoli si prepara per la notte più lunga dell’anno. La festa raggiunge il suo apice con il Capodanno in Piazza del Plebiscito, il cuore pulsante della città. Quest’anno, l’evento sarà presentato da Peppe Iodice, accompagnato dal cast di “PEPPY NIGHT”. Gli ospiti speciali includono Arisa, Francesco Cicchella, The Kolors, Jimmy Sax, e Enzo Avitabile con I Bottari. Lo spettacolo inizierà alle ore 21:00, con l’esibizione dei vincitori del Contest per giovani talenti della comicità, promettendo una serata di risate e divertimento.

1 Gennaio: La Festa Continua – Il 1 gennaio, mentre la città si risveglia dal festeggiamento della notte precedente, la festa continua con ulteriori eventi. Questo è il momento perfetto per esplorare la città, ricca di monumenti e attrattive. Anche se non basteranno pochi giorni per conoscerla tutta, se saprete gestire bene il vostro tempo riuscirete a scoprire le cose e i luoghi più interessanti e conoscere un po’ di questa cultura.

Intanto i festeggiamenti sono già cominciati ieri 30 dicembre con il Capodanno dei Bambini al Maschio Angioino, dalle ore 10:00 alle ore 20:002. In serata, in Piazza del Plebiscito, un concerto con giovani artisti nazionali di musica urban e rap2. Tra gli artisti Rose Villain, LDA, Lele Blade, Vale Lambo, Mv Killa, Yung Snapp, Niko Beatz, Enzo Dong, e Nto2.

Il Capodanno a Napoli è famoso per la sua intensità e per le conseguenti notizie di cronaca. Quindi, mentre vi divertite, fate attenzione e rispettate le regole di sicurezza. Buon Capodanno a tutti! Che il 2024 porti gioia, pace e prosperità a tutti voi. Salute!