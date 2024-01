Notte di Capodanno tra festeggiamenti di piazza e feriti per i botti illegali

Una donna muore ad Afragola per un colpo di arma da fuoco

La notte di Capodanno in Campania è stato un evento ricco di festeggiamenti, tradizioni e, purtroppo, anche di incidenti causati dai botti illegali. Napoli, cuore pulsante della regione, ha ospitato un maxi concerto in Piazza del Plebiscito. Altri eventi si sono svolti a Salerno, Sorrento, Caserta e in altre località della Campania. Nonostante i festeggiamenti, la notte di Capodanno è stata anche segnata dagli incidenti causati dai botti illegali. Nel 2023, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1,2 tonnellate di articoli pirotecnici illegali5. In un caso, sono stati sequestrati 46mila articoli pirotecnici illegali in un’attività commerciale. Purtroppo, nonostante gli sforzi delle autorità, gli incidenti causati dai botti illegali continuano a verificarsi.

Il bilancio dei botti nel Napoletano: una donna morta e due ferite per proiettili vaganti. Tre persone ferite a colpi di pistola, tra le quali una donna poi morta in ospedale, un accoltellato e altre 36 per lo scoppio di fuochi d’artificio. E ancora, un vero e proprio agguato in strada ad Afragola, con due feriti. È questo il primo bilancio complessivo del Capodanno a Napoli e provincia.

Carabinieri al lavoro per fare luce sulla morte di Concetta Russo, la 55 enne deceduta stamattina all’ospedale Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa notte a causa di colpo di pistola calibro 380 che l’ha raggiunta – in circostanze ancora da chiarire – mentre era in casa con i parenti in un appartamento di via del Plebiscito ad Afragola (Napoli).

Il colpo di pistola – questo è stato già acclarato – è partito dall’interno della casa in cui la donna – originaria di Napoli ma residente a Pantigliate, comune nell’area metropolitana di Milano – si era riunita con i parenti per festeggiare il nuovo anno.