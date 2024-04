Comune di Napoli, l’assessore Baretta: “Situazione finanziaria finalmente sotto controllo”

L’assessore al Bilancio del Comune di Napoli ha fatto il punto sulla situazione finanziaria dell’Ente discutendo del bilancio di previsione in Commissione Bilancio

“Grazie a una diminuzione di circa 750 milioni tra debito e disavanzo nel biennio passato, la situazione finanziaria è finalmente sotto controllo”. A dirlo l’assessore al Bilancio del Comune di Napoli Pier Paolo Baretta, discutendo del bilancio di previsione nella giornata di ieri in Commissione Bilancio del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Walter Savarese d’Atri. Il debito, ha aggiunto l’assessore, “è stato ridotto a 4 miliardi mentre è stato dimezzato il debito commerciale e sono stati rivisti i tempi di pagamento che, già diminuiti rispetto al passato, saranno ulteriormente ridotti fino a 50 giorni, anche se si punta a ulteriori semplificazioni per portarli a 30 giorni, come previsto dalla legge”.

“Sul fronte della riscossione – ha spiegato – nei primi 3 mesi dell’anno sono stati incassati circa 35 milioni, di cui 7, che provengono da evasori totali, risultano in bilancio come risorse aggiuntive”. Sulla gestione del patrimonio, “l’obiettivo è affidare al fondo Invimit ulteriori immobili”. In generale, ha proseguito Baretta, “nei prossimi anni la strategia dell’Amministrazione prevede da un lato di incrementare le entrate, migliorando la riscossione e rimodulando certe tariffe a domanda individuale, dall’altro razionalizzare le spese”.

L’assessore ha poi annunciato che “è volontà dell’Amministrazione lanciare un Piano straordinario di investimenti di circa 60-70 milioni, ricorrendo al finanziamento della Banca Europea d’Investimento, le cui rate stimate sono state già inserite in preventivo, e utilizzando i mutui dormienti, risorse al momento inutilizzate, ma per le quali il Comune continua a pagare le rate. Un segnale importante – ha concluso l’assessore – è il fatto di riuscire a presentare il bilancio ad aprile, invece che a luglio o a settembre, come negli scorsi anni”.

Per quanto riguarda il dibattito in Commissione, il consigliere Toti Lange (Gruppo Misto) ha auspicato di rivedere il regolamento per le sponsorizzazioni in modo da sfruttare la visibilità internazionale di Napoli, intercettando l’interesse dei grandi marchi che vogliono investire in città. Oltre al fatto di valorizzare il boom turistico per aumentare alcune tariffe a domanda individuale, in particolare quelle per l’utilizzo di spazi di grande pregio, prevedendo però sconti per i residenti. Il consigliere di opposizione Salvatore Guangi (FI) ha sottolineato come deludenti siano i risultati della riscossione fin qui registrati, anche per quanto riguarda la cessione del patrimonio immobiliare attraverso il fondo Invimit. Sul piano straordinario d’investimento, poi, Guangi ha auspicato che siano finalmente previste risorse per un piano di manutenzione straordinario degli alloggi popolari, risorse che al momento non ci sono.

Importanti passi in avanti sono stati fatti per il presidente Savarese, che ha auspicato che il trend positivo sulla riscossione continui. Ha concluso chiedendo poi che la commissione sia parte attiva nelle proposte da inserire nel Piano di investimento e che si acceleri sulla cessione degli alloggi popolari agli inquilini.