Torna Ca’pacciàmm Street Fest 8^ edizione. A Capaccio Paestum teatro di strada, gastronomia e artigianato

Dal 23 al 25 agosto nel centro storico di Capaccio Paestum

Da venerdì 23 a domenica 25 agosto a Capaccio Paestum ritorna Ca’pacciàmm Street Fest, il festival internazionale di teatro di strada e arti performative giunto alla sua 8° edizione. Musica, giocoleria, danza aerea, clowneria e tanti stand enogastronomici e di artigiano locale invadono le strade del paese, iniziando da piazza Tempone, passando per Corso Vittorio Emanuele e piazza Orologio, fino ad arrivare a via Fontana Nuova. Una manifestazione che vede coinvolto tutto il paese per ospitare al meglio gli artisti e il pubblico.

La grande novità di quest’anno è la prima edizione di Estemporanea di Pittura 2024 Creatività en Plein Air. L’iniziativa si terrà il 22 agosto nel Borgo di Capaccio Capoluogo Comune di Capaccio Paestum dalle ore 09:00 alle ore 18:00. Le opere saranno successivamente esposte al pubblico nella corte di Palazzo Tanza durante il Ca’pacciàmm Street Fest, dal 23 al 25 agosto dalle ore 20, e la premiazione avverrà domenica 25 agosto alle ore 20. La partecipazione è gratuita e aperta ad artisti di tutte le età che dovranno iscriversi entro il 5 agosto. Il tema della prima edizione è “Il Borgo e i suoi colori”.

“Dal 23 al 25 agosto le strade del centro storico di Capaccio Capoluogo torneranno ad animarsi grazie agli spettacoli di grandi professionisti del teatro di strada, ai mercatini, alle esposizioni d’arte e all’area food. – come dichiara Anna Rosa Palladino, presidente dell’Associazione Ca’pacciàmm – Il nostro Festival si inserisce in un programma ricchissimo di eventi che avranno luogo quest’estate su tutto il territorio di Capaccio Paestum, e rappresenta per il Capoluogo un momento importantissimo di aggregazione, di cultura e di conoscenza”.

L’iniziativa, che vede la direzione artistica della Baracca dei Buffoni ed è organizzato dall’Associazione Ca’pacciàm, è a ingresso gratuito per il pubblico.