“Amanapoli”, uno spettacolo al Maschio Angioino alla VI edizione

L’appuntamento è previsto per domenica 1 settembre 2024, alle ore 20:45

Presentato e patrocinato dal Comune di Napoli, nella splendida e antichissima cornice del cortile del Castello Maschio Angioino, si terrà anche quest’anno l’evento Amanapoli. L’appuntamento è previsto per domenica 1 settembre, alle ore 20:45. Lo spettacolo, giunto alla sesta edizione, deve il suo titolo al fortunato album di Gianfranco Caliendo e Flora Contento, ed è organizzato dall’emittente Radio Amore di Antonio Romano e l’etichetta discografica Officine della Musica. Sarà condotto da Gianmarco Cesario e Delia Paciello.

Una rosa di fantastici artisti ridarà vita alle più belle melodie che hanno reso celebre Napoli in tutto il mondo. Come in ogni edizione, fondamentale sarà l’accompagnamento musicale della piccola orchestra Napoli Classic In Tour. I nomi di quest’anno: Gigi Attrice; Giada Caliendo; Gianfranco Caliendo (ex leader de Il Giardino dei Semplici); Leo D’Angelo; Aurora Giglio; Consiglia Licciardi; Massimo Masiello; Alessia Moio; Paese Mio Bello (Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi) con le chitarre di Michele Boné e Paolo Propoli; Antonello Rondi; Ciro Sciallo; Antonio Siano; Erminio Sinni.

Per info e prenotazioni: 081/19577330 (tel); 3381503167 (WA).